兆彩連31次無人中頭獎 彩金上看15.5億…史上第3大獎

8日晚開獎的兆彩(Mega Millions)獎金增至15億5000萬元，成為彩票史上第三大獎。圖為馬里蘭州彩券銷售商掛出的獎金看板。(Getty Images)

兆彩(Mega Millions)頭獎又沒人中，8日晚開獎的獎金增至15億5000萬元，成為兆彩歷來最高獎金；也是美國彩票史上第三大獎，前兩名都是勁球 獎金。

兆彩自4月18日迄今已連續第31次無人中頭獎，獎金累積得愈來愈高。

若有人在8日終止近四個月的「槓龜」局面，獎金將直逼2022年在加州 開出的20億4000萬元勁球彩券頭獎紀錄。

退休 的房地產鑑價員史密斯(Merlin Smith)7日在明尼亞波利斯的加油站買了五張彩券，他說：「這很有趣，但若想著要贏，就會大失所望。」

贏得兆彩頭獎的機率為3億257萬5350分之一，獎券每張售價2元，在全美45個州、華府和美屬維爾京群島銷售。

統計數據顯示，大多數玩家選擇電腦選號，愛阿華州逾90%的兆彩彩券由電腦選號，而非人工選號；無論是電腦選號或自行挑選幸運數字，得獎的機率都一樣。

若8日抽獎又沒人中頭獎，將是連續第32次槓龜，卻不是史上最久的紀錄，兆彩頭獎曾經連續36次沒人中頭彩，直到2021年1月22日才又有一名幸運人士獨得10億5000萬元。

樂透史上歷時最久才有人抱回頭彩的則是勁球(Powerball)，連抽41次才有人獲得20億4000萬元頭獎獎金。

兆彩頭獎累積15億5000萬元，但別指望頭獎得主能抱回這一大筆錢，因為這是一票獨得、分30年領的估值，而若選擇一次領則只會獲得7億5720萬元。

無論選擇哪種領獎方式，都要繳聯邦稅和可能的州稅。州樂透的聯邦稅率為獎金的24%，而最高的聯邦所得稅率為37%，多州還會對樂透獎金徵稅。

樂透獎金愈高，吸引更多人購買，一票獨得的機率更低；2016年加州、佛羅里達州和田納西州共有三人均分15億8600萬元的勁球獎金。

退休大學校長塔蘭特(Steven Tallant)買了三張彩券，他說他不想中小獎，說買彩券形同「廉價的幻想，花幾塊錢，做幾天得大獎的夢，我玩很多年了卻很少贏，只是這邊花幾塊錢，那邊花幾塊錢」。