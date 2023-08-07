觀影禮節消失？ 人潮回歸 脫序行為也增

人潮回歸戲院提振了電影產業，然而各種干擾他人觀影的脫序事件也層出不窮，新墨西哥州阿布奎基市一家戲院內竟然因為訂位糾紛發生槍擊案，驚動警方。(美聯社)

「芭本海默」(Barbenheimer)兩部電影帶來新一波觀影熱潮，然而各種干擾他人觀影的事件也層出不窮，有些人似乎已忘記看電影的基本禮節，酒醉失態、頻繁使用手機、裸露身體等脫序行為頻繁上演。

過去幾周，網路上瘋傳觀眾在電影放映期間不守規矩、鬧事的事蹟，巴西的一段影片顯示，在似乎正在放映「芭比 」的影廳中，一名女性用力將另一名女子推倒在地。

這類誇張行為不僅限於「芭比」觀眾，推特用戶@silvergelpen發文怒批：「昨天與我遇過行為最差勁的一群觀眾一起看奧本海默，有許多人一直用攝影閃光燈，我們前面的人在電影放映中滑抖音。」其他網友很快附和並分享自身經驗，包括大聲喧嘩、干擾人的進出電影院 、在不恰當的時機大笑，偷拍電影畫面等。

不僅是電影院，其他場合也出現混亂場面，去年出現觀眾對在台上演出的音樂家丟擲物品的危險舉動，去年12月百老匯一名不守規矩的女性觀眾導致「推銷員之死」演出中止，春季戲劇主題月刊Playbill一則具爭議的曝光報導詳細描述無禮觀眾對引座員、劇院工作人員的侵犯行為，他們經常被吐口水或遭人吼叫。

沒有人完全明白為何從前觀影的良好禮節會消失，以及導致這一情況的確切原因。

加州大學 心理學教授羅珊·寇恩·西爾弗(Roxane Cohen Silver)是壓力與個人創傷專家，她指出這些失序表現可能與近期的一連串事件有關，「很顯然過去三年對我國許多人來說一直非常艱難，我們經歷一系列的集體創傷接踵而來，對於許多人而言幾乎多到難以承受，包括疫情、通膨、大規模槍擊、氣候相關災害、政治兩極化等等，已耗費我們太多精力，隨著我們審視今夏的行為，接受這一現實很重要」。

有些人則批評手機文化，國家廣播公司新聞網(NBC News)科技文化記者坦巴吉(Kat Tenbarge)指出：「在整個戲院的歷史上大家都能專心看電影，而現在唯一的不同是手機。」