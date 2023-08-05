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褫奪更生人投票權 上訴法院：密州州憲違憲

記者張聲肇／綜合報導
聯邦第五巡迴上訴法院4日裁定，密西西比州憲法中「曾犯下謀殺、強姦的罪犯，一經定罪，終身不得行使投票權，即使服刑完畢亦然」的條文違反聯邦憲法。(美聯社)
聯邦第五巡迴上訴法院4日裁定，密西西比州憲法中「曾犯下謀殺、強姦的罪犯，一經定罪，終身不得行使投票權，即使服刑完畢亦然」的條文違反聯邦憲法。(美聯社)

密西西比州憲法規定，曾犯下謀殺、強姦的罪犯，一經定罪，終身不得行使投票權，即使服刑完畢亦然；但聯邦巡迴上訴法院4日裁決，密州州憲此一條文違反聯邦憲法。

位於紐奧良的聯邦第五巡迴上訴法院三名法官，以2比1的表決票數，做出以上裁決。

一群經判刑定讞，投票權被剝奪的更生人於2018年提告，希望回復投票權；聯邦法官丹尼斯(James Dennis)認同他們的憲法權力，裁定密州憲法有關條文違反美國憲法第八修正案；該修正案禁止「殘忍、超乎尋常」的處罰。

他說，過去50年美國各州議會逐漸形成一項共識，那就是「不得永久剝奪已服刑完畢，償清積欠社會債務」的人行使公民投票權的權利。他指出，35州和華府都已經摒棄這種法律，剩下密西西比州等少數數州，仍在抗拒全國這股反對永久褫奪人民權利的趨勢。

他在裁決書中寫道，密州憲法第241條讓前科罪犯永遠無法完全洗刷過去，重新做人，形同繼續懲罰他們，這不是法律該有的合法目的。

丹尼斯是民主黨籍前總統柯林頓任命的法官，另一位民主黨籍總統卡特任命的金恩(Carolyn Dineen King)法官也裁決說密州州憲該條文違憲。第五巡迴法院中，民主黨總統任命的法官居多數；但在司法界，民主黨籍法官仍占少數。

這兩位法官的多數決，推翻了地方法院的裁決。共和黨籍密州檢察長芬曲(Lynn Finch)還可以上訴。

第三位法官，雷根任總統時任命的瓊斯(Edith Jones)則對兩位民主黨同僚的裁決有異議，說兩人裁決的理由「忽視條文、先例、常識，為達成討喜的結果而提出。」她說，聯邦最高法院1974年就說得很明白，永久褫奪重罪犯基本民權的州法沒有違反聯邦憲法第四修正案，也就是人民權利該獲平等保障，不得任意沒收的憲法精神。

她還說，未達目的不擇手段的論述，不容於憲政法律的殿堂。

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