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睡夢中住家遭闖…8旬婦勇退入侵者 「他」喊餓還招待食物

編譯周芳苑／綜合3日電
緬因州87歲婦人瑪喬麗·波金斯家裡上周遭一名青少年闖入，老太太先勇敢反擊，後來又拿出食物招待，並機智報警，被媒體廣泛報導。(美聯社)
緬因州87歲婦人瑪喬麗·波金斯家裡上周遭一名青少年闖入，老太太先勇敢反擊，後來又拿出食物招待，並機智報警，被媒體廣泛報導。(美聯社)

緬因州87歲婦人瑪喬麗·波金斯(Marjorie Perkins)的家中上周深夜遭一名青少年闖入，老太太先勇敢反擊，後來聽入侵者說他「非常餓」，便拿出一大堆食物讓對方果腹，但仍不忘撥打911電話報案，結果入侵者留下隨身物品後離去。這場驚魂記，頓時讓波金斯成為國際名人。

波金斯回憶7月26日遭入侵事件的整起經過。她當天凌晨2時醒來，看到一名過去曾為她家除過草的年輕男子站在她床邊，襯衫和褲子都放在窗型冷氣機旁，揚言要砍了她；波金斯心想：「如果他真動手，我就一腳踢回去。」

於是，曾任小學老師的波金斯開始穿鞋、反擊，兩人推擠之際，她抓了把椅子防身，但臉頰和額頭還是挨了好幾拳，隨後入侵者轉身走向廚房，他對波金斯說他「非常餓」。

據波金斯描述，她睡前都會把屋子前門鎖上，而這名入侵者移開了她房間窗型冷氣機的側板，從縫隙闖進她家。波金斯告訴對方，「你必須離開，你需要幫助」。這位青少年則回說自己非常餓，已經有段時間沒有吃任何食物了。

老太太於是拿出一盒花生醬蜂蜜夾心餅乾、兩份高蛋白飲料和兩顆橘子招待他；對方接過了波金斯給的食物，狼吞虎咽地吃了起來。

波金斯冷靜沈著，趁入侵者注意力轉移到食物之際，迅速地用古老轉盤式電話撥打911報案。她和調度員通話時，入侵者穿好褲子離開，扔下一把刀、襯衫、鞋子和裝了酒的瓶子。

警方獲報趕到後，靠著警犬的幫助，在幾個街區之外逮捕了這名青少年，控以入室盜竊、刑事威脅、襲擊和未成年人飲酒等罪名。礙於年齡，當局未公布其身分細節。

波金斯告訴記者，這名青少年約十年前會幫她除草以賺取零用錢，而且工作表現「非常好」，她希望男孩得到一切所需的幫助，讓人生重回正軌。波金斯也慶幸自己在整個過程未受到更嚴重的傷害。

這起入侵事件發生後，波金斯因媒體報導成了國際名人；即使歷經這場驚險事件，她還是覺得住了42年的家很安全，不過也對犯罪猖獗感到憂心；她說，過去幾年情況惡化，罪犯對坐牢毫不恐懼。

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