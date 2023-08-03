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國家衛生研究院撥款11.5億元 盼解新冠後遺症

編譯陳韻涵／綜合2日電
國家衛生研究院日前公布11億5000萬元的「恢復」計畫，以研究長期新冠肺炎症狀，並測試潛在治療方法。圖中黃色部分為電子顯微鏡下的新冠病毒。 (美聯社)
國家衛生研究院日前公布11億5000萬元的「恢復」計畫，以研究長期新冠肺炎症狀，並測試潛在治療方法。圖中黃色部分為電子顯微鏡下的新冠病毒。 (美聯社)

國家衛生研究院(NIH)日前公布11億5000萬元的「恢復」(RECOVER)計畫，除了研究長期新冠肺炎症狀，並測試潛在治療方法，盼盡速解決困擾數百萬曾罹患新冠確診者的神秘症狀。

美聯社報導，許多病患確診康復後數月、數年，仍與可能導致殘疾的病症奮鬥，許多治療方法未經驗證，僅少數經縝密研究測試潛在療法。

未參與NIH研究，但本身也在研究長新冠症狀的聖路易華盛頓大學臨床流行病學中心主任阿爾阿里(Ziyad Al-Aly)表示，「雖然晚了一、兩年，範圍也較小，但仍朝正確方向邁出一步」，尋找答案很重要，「許多人濫用未經證實的療法，剝削弱勢的病患」。

科學家目前仍不清楚長新冠的成因，其症狀多達200種，約10%到30%的確診者康復後仍有特定長新冠症狀。

衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)表示，「如果問十個人，就會得到十種關於長新冠的症狀。」

「恢復」計畫追蹤2萬4000名病患，並以多種方式同步測試治療效果。

首先，科學家會先確認受試者服用輝瑞(Pfizer)抗病毒藥物Paxlovid最長達25天的效果，是否緩和長新冠症狀；有一說是長新冠肇因於病毒或病毒片段仍活在宿主體內，因而產生症狀。

Paxlovid通常用來治療初次確診者，服藥期為五天。

另外，針對腦霧等認知治療有諸多計畫同步進行；另有兩項研究將在未來幾個月啟動，一項針對治療睡眠問題，另一項針對自律神經系統，這是控制呼吸和心跳等無意識功能的神經系統，包含姿勢性心搏過速症候群(POTS)。

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