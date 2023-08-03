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Yellow物流倒閉 聯邦7億貸款難討 納稅人恐遭殃

編譯陳韻涵／綜合2日電
全美第三大卡車運輸公司Yellow倒閉，聯邦政府借出的7億元貸款若收不回來，納稅人恐遭受池魚之殃。(Getty Images)
全美第三大卡車運輸公司Yellow倒閉，聯邦政府借出的7億元貸款若收不回來，納稅人恐遭受池魚之殃。(Getty Images)

全美第三大卡車運輸公司Yellow倒閉，聯邦政府借出的7億元貸款若收不回來，恐讓納稅人遭受池魚之殃。

華爾街日報報導，2020年新冠肺炎疫情影響最嚴重之際，聯邦政府曾貸款約7億元給Yellow，提供紓困方案協助該公司維持營運並擴大營運版圖。

財政部吸收Yellow約30%的股權，而至少三個政府調查機關已針對前總統川普政府處理Yellow借貸事宜展開調查。

如今Yellow終止營運且在一連串架構重組後聲請破產，留下一屁股債務和該公司與工會組織「國際卡車司機兄弟會」(IBT)的協商僵局。

財政部的股權可能勾銷，而聯邦政府能否收回貸款則依Yellow販售資產與不動產的所得而定，但部分議員和分析師表示，納稅人可能蒙受損失。

喬治城大學專精破產的法學院教授列維廷(Adam Levitin)表示，「我預期財政部會被連累。」

財政部發言人表示，該部針對這起事件的優先要務是盡可能收回貸款。

Yellow的發言人說，公司希望盡可能償清貸款。

截至3月31日，Yellow的未償債務為15億元，其中除積欠聯邦政府約7.3億元外，還欠阿波羅全球管理(AGM)機構約5億6700萬元，以及多家銀行給Yellow的信貸額度共約5億元。

財政部7月1日公布的報告顯示，Yellow已支付6800萬元利息，但明年到期的貸款，實際償還的本金只有230元。

聯邦政府尚未說明將如何進一步幫助Yellow，該公司倒閉造成近3萬人失業；退休金福利擔保公司(PBGC)表示，正密切注意相關情況。

貸款 財政部 聯邦政府

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