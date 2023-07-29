NHTAS提新油耗標準 挨批迫廠商生產電動車

全國公路交通安全管理署28日提出新的油耗標準，2032年時，輕型汽車及卡車須每加侖汽油最少行駛58哩。(美聯社)

全國公路交通安全管理署(National Highway Traffic Safety Administration，NHTAS)28日建議對輕型汽車及卡車實施更嚴格的油耗標準，指這會在減少駕車人士汽油費開支的同時，也減少污染；但這也被抨擊是變相迫使汽車製造商轉型生產電動汽車。

根據建議，到2032年，汽車製造商所銷售的輕型汽車及卡車，必須每加侖汽油最少行駛58哩，高於2026年出廠汽車必須每加侖能駛49哩的要求。

NHTAS的建議雖未強制汽車製造商供應電動汽車，但有可能迫使汽車製造商大幅增加電動汽車生產。

NHTAS代理局長卡爾森(Ann Carlson)與記者舉行電話會議時表示，新規定下消費者總體會節省開支，這是一個非常重要的訊息。

汽車製造商雖然努力實現汽車電氣化，並吸引消費者選擇電動汽車，但在整個過程會面對不少障礙；例如，未來幾年馬路上或會增加數百萬輛電動汽車，這將需要興建大量充電站。

而更大的問題是消費者是否鍾情電動汽車，目前電動汽車僅占美國汽車銷量的7%。電動汽車龍頭特斯拉 近幾個月不斷降低價格促銷，另一電動汽車製造商福特也跟隨，反映銷售並未如分析師預期那樣理想。

今年4月，環境保護署(EPA)公布了廢氣排放量的新規，代表主要汽車製造商的遊說組織「汽車創新聯盟」(AAI)認為要滿足這些規則，到2032年時銷售的新車，有三分之二是電動汽車，這不合理且沒法實現。

現在NHTAS又提出油耗標準，該組織主席博澤拉(John Bozzella)發聲明，認為這兩個聯邦機構同步提出方案，讓有關規則既重疊、複雜又昂貴。

對於NHTSA的建議，公眾有60天提出意見，然後確定規則。