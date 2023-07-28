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研究：AI推動進入下一個科技世代 恐加劇矽谷貧富差距

具指紋、臉部辨識功能… 非槍主無法射擊 智慧手槍開售

記者張聲肇／綜合報導
「生物火槍」智慧型手槍及其發明人、年僅26歲的克洛佛。(Kai Kloepfer推特)
「生物火槍」智慧型手槍及其發明人、年僅26歲的克洛佛。(Kai Kloepfer推特)

華爾街日報報導，非槍主無法射擊，有指紋或人臉辨識功能的智慧型手槍預定12月上市，一把售價1500元，比一般手槍400到800元貴出許多。

每晚睡前都會在床邊放好一把0.40口徑手槍的佛州房地產仲介商魏森(Sasha Wiesen)，得知科羅拉多州新創公司「生物火槍」(Biofire)即將推出9釐米「智慧手槍」後，馬上預訂一把。46歲的魏森說，他本來就喜歡｢新玩意兒｣，訂購的另一原因則是為了安全。

非合法槍主不能使用的智慧型手槍，其實在1990年代就有人研發，也引發辯論，「生物火槍」公司的產品若12月如期上市，將是第一把大量發售的智慧型手槍。

看好這類產品的人說，它可以降低意外事故，也不怕被偷。反對派則認為，既然新科技比較安全，萬一政府立法全盤跟上，甚至把沒有｢智慧辨識｣功能的槍枝列為非法，會影響「擁槍權」。

由於反對勢力龐大，加上產品表現不如人意，過去研發的智慧型手槍一直乏人問津；除了價錢昂貴，聖地牙哥槍主團體領導人史瓦茲(Michael Schwartz)說，很多愛槍人不太信任「高科技」，「我們多數會員擁槍的首要目的就是自衛，武器越單純越好，必須110%可靠」。

生物火槍創辦人、年僅26歲的克洛佛(Kai Kloepfer)從小就愛玩科技。他說，自己研發的智慧手槍同時具備指紋和臉部辨識功能，其中一項功能無法發揮時，例如手指潮濕的情況下，還可藉由臉部辨識開啟槍枝保險。

克洛佛15歲時，家鄉科羅拉多州發生一起電影院槍擊事件，造成12人喪生，當時還是高中生的他就決定要研發一把具有生物辨識功能的智慧手槍。2014年，「生物火槍」公司成立，3000萬元資本來自著名矽谷天使投資人康偉(Ron Conway)和席爾(Peter Thiel)等人。2012年康州珊迪虎克小學槍擊慘案後，康偉就大力提倡研製智慧型槍枝。

克洛佛說，該公司的智慧手槍只在網路販售，目前已接到數千把槍枝的訂單。

具備指紋和人臉雙重辨識功能，非槍主無法射擊的智慧型手槍，預定12月上市，一把售價...
具備指紋和人臉雙重辨識功能，非槍主無法射擊的智慧型手槍，預定12月上市，一把售價1500元。(路透)

科羅拉多州 臉部辨識 槍擊

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