四年前半夜留紙條後離家 美國少女出現在3000多公里外的小鎮警局

美國亞利桑納州格蘭戴爾市警方26日宣布，2019年9月從家中失蹤的女孩艾莉西亞已經被找到了，而且還是自己安然無恙地走進警局與報出身分。圖左為失蹤當時照片，圖右為現在照片。（照片翻攝：NBC News）

福斯新聞與天空新聞台報導，美國亞利桑納州 格蘭戴爾市（Glendale, Az）警方26日宣布，一名2019年9月從家中失蹤的女孩已經被找到了，而且還是自己安然無恙地走進警局與報出身分。

亞州格蘭戴爾警局表示，14歲時失蹤的艾莉西亞（Alicia Navarro）平安現身鄰近美國與加拿大邊境的蒙大拿州 一個小鎮。報導指出，艾莉西亞是一位高功能自閉症少女，2019年的一個三更半夜離家出走。在消失之前，她寫了一張紙條給雙親，稱自己要逃跑，但是會回來，「我發誓，對不起」。

UPDATE: Glendale Police have released a photo of Alicia Navarro after being found. They also released footage of her saying that no one hurt her. https://t.co/xPwSUPfqXQ — FOX 10 Phoenix (@FOX10Phoenix) July 26, 2023

據報導，今年18歲的艾莉西亞走進了位於美加邊境以南約64公里、離格蘭戴爾的家約3220公里的蒙大拿州某小鎮警局，並且向警員自報身分，格蘭戴爾警方則加以證實。警方提供的畫面顯示，員警詢問她是否受到傷害時，艾莉西亞稱「沒有，沒人傷害我」。格蘭戴爾警方則說，她看上去「身體狀況良好跟感到愉快」。

不過，格蘭戴爾警局跟聯邦調查局（FBI）正在針對她的失蹤與過去四年期間到過何處進行調查，整件案子「距離結案還很遠」。官員在記者會上表示，艾莉西亞請求尊重她的隱私 。

報導指出，即使四年多的時間過去了，艾莉西亞的母親潔西卡（Jessica Nunez）仍堅持不懈尋找自己的女兒。格蘭戴爾警方發言人桑提亞哥（Jose Santiago）說，「我們感到很高興，在此同時，我們希望將能夠為這個家庭提供多一點的寬慰」，並指艾莉西亞熱切希望讓雙親知道她沒事。