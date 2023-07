四年前半夜留紙條後離家 美國少女出現在3000多公里外的小鎮警局

福斯新聞與天空新聞台報導,美國亞利桑納州 格蘭戴爾市(Glendale, Az)警方26日宣布,一名2019年9月從家中失蹤的女孩已經被找到了,而且還是自己安然無恙地走進警局與報出身分。

亞州格蘭戴爾警局表示,14歲時失蹤的艾莉西亞(Alicia Navarro)平安現身鄰近美國與加拿大邊境的蒙大拿州 一個小鎮。報導指出,艾莉西亞是一位高功能自閉症少女,2019年的一個三更半夜離家出走。在消失之前,她寫了一張紙條給雙親,稱自己要逃跑,但是會回來,「我發誓,對不起」。

UPDATE: Glendale Police have released a photo of Alicia Navarro after being found. They also released footage of her saying that no one hurt her. https://t.co/xPwSUPfqXQ