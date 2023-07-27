我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

江宏傑宣布告贏了 喊話福原愛履行法院裁判

李玟家人赴Bruce住所拿遺物遭阻 揚言報警取回「奧斯卡旗袍」

「美國學院」倒閉 7400學生1.3億聯邦學貸獲免還

記者顏伶如／綜合報導
位於科羅拉多州的「美國學院」已關閉，教育部宣布免除該校7400名學生積欠的1億3000萬元聯邦學貸。(美聯社)
位於科羅拉多州的「美國學院」已關閉，教育部宣布免除該校7400名學生積欠的1億3000萬元聯邦學貸。(美聯社)

已經倒閉的連鎖式營利教育機構「美國學院」(CollegeAmerica)，高達7400名前任學生積欠累計1億3000萬元聯邦學貸教育部宣布，拜登政府將為這些學生自動取消尚未償還的聯邦學貸。

學貸免除適用對象為2006年1月1日至2020年7月1日之間，曾在科羅拉多州內「美國學院」多個地點註冊的學生。學生並不需要提出申請，而是會收到聯邦學貸退款。學貸借款人今年8月將收到教育部通知函，告知「美國學院」聯邦學貸已獲免除。

美國學院已於2021年關閉。

拜登總統25日發表聲明說，這些學貸借款人被騙、被敲竹槓，變得債台高築。聲明中說：「對於學院欺騙學生與學貸借款人，我的前任視而不見，但我則承諾要直接解決問題，為學貸借款人提供他們應得的紓困。」

加上25日的最新宣布，拜登政府已經核准累計1160億元的學貸豁免，共有340萬學貸借款人受益。白宮指出，在這些借款人當中，有110萬人遭到就讀大學詐騙，或者就讀學校突然關閉。

教育部根據科羅拉多州檢察長魏瑟爾(Phil Weiser)提供的證據，核准了「美國學院」學生的聯邦學貸豁免。魏瑟爾辦公室調查發現，「美國學院」對於畢業生薪水收入、就業率說謊，對於某些教學計畫是否符合州政府證照考試規定，也沒有對學生誠實以告。

科州主管機關還發現，「美國學院」向學生推銷校內學貸，聲稱貸款條件實惠，事實上參加校內學貸計畫的借款人當中，卻有高達70%因為不堪負荷而淪落違約。

教育部聯邦學生補助(Federal Student Aid)辦公室負責人柯瑞德(Richard Cordray)說：「今天的宣布展現了不同政府部門如何通力合作，共同為受騙上當的民眾提供紓困。」

學貸 教育部 拜登

上一則

造謠2020年大選喬州選務員作票 朱利安尼認了

下一則

101℉下鋪設電纜… 勞工體溫近110℉熱死 母求償100萬

延伸閱讀

科州「美國學院」倒閉 教育部宣布：1.3億聯邦學貸免還

科州「美國學院」倒閉 教育部宣布：1.3億聯邦學貸免還
上世紀僅2人…兩黨惡鬥「工具」 彈劾總統恐成常態

上世紀僅2人…兩黨惡鬥「工具」 彈劾總統恐成常態
一洲焦點／尋「秦」記、拜登兒失特權？升息再1碼、UFO聽證

一洲焦點／尋「秦」記、拜登兒失特權？升息再1碼、UFO聽證
4大AI業者成立產業組織 致力確保安全性

4大AI業者成立產業組織 致力確保安全性

熱門新聞

法官21日判決，旅美刑事鑑識專家李昌鈺針對「偽造一起謀殺案證據」負有責任，導致康乃狄克州兩名本沒有犯下謀殺的男子入獄數十年。美聯社

法官判決神探李昌鈺涉「偽造謀殺案證據」 賠償金未定

2023-07-22 10:39
小貓Bean因為一個表情在網路爆紅。(擷自bean_posts@TikTok)

小貓被問「為何這樣做」瞬間凝住 表情破5000萬點閱

2023-07-23 10:38
美國知名連鎖速食店漢堡王。(路透)

漢堡王主管「從垃圾桶拿薯條」賣客人 最重恐關20年

2023-07-20 10:31
眾人合力敲破車窗成功救出小孩。(取自推特)

父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒

2023-07-24 11:50
勁球(Powerball)19日開獎，頭獎彩券在加州南部賣出。(美聯社)

10.8億元勁球頭彩 南加1注獨得

2023-07-20 01:38
院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)26日在國會召開新聞發布會，在發言過程中突然僵住。(截取自C-SPAN現場轉播畫面)

麥康諾還好嗎？發言途中突然無聲僵住20秒 被護送離開

2023-07-26 16:44

超人氣

更多 >
中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟
秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光
曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷

曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷
華女造假文件 助中國人偷渡來美

華女造假文件 助中國人偷渡來美
大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是...

大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是...