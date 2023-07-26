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美國公民明年赴歐旅遊有新規 須申請「歐盟旅行資訊及授權系統」

記者顏伶如／綜合報導
明年開始，持美國護照前往歐洲要先花7.79元申請「歐盟旅行資訊及授權系統」。(美聯社)
明年開始，持美國護照前往歐洲要先花7.79元申請「歐盟旅行資訊及授權系統」。(美聯社)

根據歐盟新規，從2024年開始，包括持美國護照在內的免簽證國家遊客前往歐洲前，要花近8元，先申請「歐盟旅行資訊及授權系統」(European Travel Information and Authorization System，ETIAS)。

「恒理護照指數」(Henley Passport Index)統計顯示，目前美國遊客前往全球184個地點享有免簽證待遇，美國護照在功能最強各國護照排行榜當中名列第八；不過，從明年開始，歐盟將推出新規。

「歐盟旅行資訊及授權系統」申請表可以在ETIAS官網取得，或下載ETIAS手機應用程式，表格費用為7歐元(美金7.79元)。申請過程所有通訊均透過電郵溝通。

一旦審核通過，旅客得以於要求「歐盟旅行資訊及授權系統」的歐洲國家在180天期間最多停留90天，遊客停留全程須持有效的「歐盟旅行資訊及授權系統」證明。

根據ETIAS說明，絕大多數申請案件作業只需要幾分鐘，對於較花時間的案件，審核結果則在4天至14天內出爐，申請人可能被要求補交文件。

歐盟指出，鼓勵遊客在計畫出發的旅程之前一段時間，便提早辦理「歐盟旅行資訊及授權系統」。

審核通過的確認函將透過電郵發送，函中附有特殊確認編號，以供日後查驗。

收到確認函時，遊客應該檢查姓名、護照號碼以及其他訊息是否無誤，因為如果發生錯誤，將導致無法入境。

申請「歐盟旅行資訊及授權系統」遭到拒絕時，申請人會收到電郵告知拒絕原因，以及如何申訴的步驟。

「歐盟旅行資訊及授權系統」與美國護照資料連動，搭乘飛機、巴士或船隻進入需要ETIAS的國家，都需要出示「歐盟旅行資訊及授權系統」與美國護照。

不過，ETIAS不代表自動獲得入境權利，邊檢官員還是會查驗入境條件。

歐盟 簽證

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