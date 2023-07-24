非裔少年14歲提爾68年前遭2白人私刑殺害 拜登為他立碑

1955年提爾的葬禮上，母親莫布里堅持打開棺木，向大眾展示她兒子生前所遭到的凌遲與虐待。(美聯社)

白宮消息人士透露，拜登 總統將於25日簽署公告，為1955年在密西西比州 慘遭白人私刑殺害的14歲芝加哥非裔 少年艾米特‧提爾(Emmett Till)，以及為他伸張正義的母親瑪玫‧提爾‧莫布里(Mamie Till Mobley)豎立國家紀念碑。25日當天正好是1941年出生的提爾82歲冥誕。

68年前，提爾前往密西西比州探親期間，一名白人女性指稱提爾對她吹口哨，該女子丈夫夥同兄弟綁架提爾，對他動用私刑、將他殺害後棄屍河中。最終兩名兇手卻在全白人陪審團的審判下無罪開釋。

莫布里在兒子的葬禮上堅持打開棺木，向大眾展示提爾生前遭到何種虐待，Jet雜誌刊出照片，公布提爾殘缺不全的遺體，警醒世人這起案件的殘酷，這起謀殺案在當時不僅震驚社會，更成為之後民權運動的催化劑。

提爾和莫布里的紀念碑將分別設於伊利諾州和密西西比州的三個地點。

伊利諾州的紀念碑將設在布隆斯維爾(Bronzeville)羅伯茨聖殿基督上帝教會(Roberts Temple Church of God in Christ)，布隆斯維爾是芝加哥南區歷史悠久的非裔社區，1955年9月，數千人曾在教堂聚集為提爾哀悼。

密西西比州的紀念碑將設立於格拉巴爾岸(Graball Landing)，據信這裡是提爾殘缺不全的遺體從塔拉赫奇河(Tallahatchie River)被拉上岸的地方，另一處地點則是塔拉哈奇郡(Tallahatchie County)薩姆納(Sumner)的第二地區法庭(Second District Courthouse)，殺害提爾的兇手就是在此接受審判。