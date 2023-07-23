謀殺案涉偽造證據 康州2男冤獄數十年 李昌鈺判賠

康州聯邦法官21日判決，康州著名刑事鑑識專家李昌鈺 針對1985年一起謀殺案「偽造證據」負有責任，導致康州兩名未犯下謀殺的男子入獄數十年。李昌鈺有支付損害賠償的責任，金額將由陪審團決定。

美聯社報導，康州男子柏奇(Ralph Ricky Birch)與亨寧(Shawn Henning)因被控在1985年12月1日殺死65歲男子卡爾(Everett Carr)而被判有罪，當時依據的證據之一正是有關李昌鈺提供證詞，聲稱在卡爾家中發現的一條毛巾上有血跡。卡爾住家位於康州首府哈特福(Hartford)西南方約88.5公里的新密爾福(New Milford)。

柏奇當年被判處55年徒刑，他在坐牢30多年後，因一名法官下令本案重新審判，而在2019年獲釋。案發時年僅17歲的亨寧，則在2018年獲得假釋。

但在2020年，一名法官撤銷了柏奇和亨寧的重罪謀殺定罪。之後兩人便向聯邦法院提出冤獄告訴，將李昌鈺、八名康州警方調查人員及新密爾福鎮列入被告。

媒體請求置評 李未立即回覆

本月21日的新判決將使得警方人員和新密爾福鎮必須接受陪審團審判。

由於控告李昌鈺的部分，原告請求的簡易判決(summary judgement)已獲准，因此未來將由陪審團決定他須付多少損害賠償金。法官表示，李昌鈺並未及時提出豁免權抗辯，因此無法主張免責。

美聯社稱，現年84歲的李昌鈺曾任康乃狄克州 法醫實驗室主任。他並未立即回覆請求置評的電郵。

據瞭解，康州檢察長辦公室日內將有聲明回應相關說法。

李曾稱必須捍衛自己清白

2020年法官撤銷本案原有的有罪判決後，李昌鈺曾對媒體表示：「在我57年的鑑識生涯，調查過8000多起案件，從未被控違法為者蓄意提供不實證詞，這是我頭一次必須捍衛自己清白的案件。」

柏奇和亨寧在1989年受審時，陪審員聽取犯罪現場報告。被害人卡爾被刺27刀並遭割喉，頭部也被擊7次。但沒有鑑識證據證明柏奇和亨寧與這起犯罪有關，兩人的衣服和車上都沒找到血跡，犯罪現場找到的毛髮與40多枚指紋也全與他們不符。

「李未提證據支持他的證詞」

康州檢方當時提出李昌鈺提供的證詞，指凶手有可能不讓身上沾到太多被害人血液。李昌鈺作證說，在犯罪現場旁的浴室找到的一條毛巾上有汙漬，經他檢測 後認定是血跡。檢方後來暗示，凶手可能在清理血跡時碰到這條毛巾。

然而在審判過後，當柏奇和亨寧對他們的定罪提出上訴時，這條毛巾上的汙漬再經過檢測，卻顯示並非血跡。

康州聯邦法官勃登(Victor Bolden)在21日的裁決書中表示，李昌鈺並未提出證據來支持他的證詞。

勃登法官寫道：「李昌鈺說過他有針對毛巾進行血液反應測試，但沒有影音或文字紀錄顯示有做過這類測試。事實上，正如原告所指出，李昌鈺自己旗下的專家得出的結論是，『沒有書面文件和照片資料』證明李昌鈺進行過TMB血液測試。此外，實際進行的測試顯示沾染物並非血跡」。

判決書還說：「這份紀錄當中卻有證據證明，實際進行過的檢測並未顯示存在血液。」