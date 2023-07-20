我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「入城稅是光明正大搶錢」 紐約華人集會反堵車費

10.8億元勁球頭彩 南加1注獨得

紐約將在美墨邊界發傳單 籲移民「考慮別座城市」

中央社／華盛頓19日綜合外電報導

紐約市政府將在美國與墨西哥邊界發放傳單，告訴新抵達的移民「考慮其他城市」。紐約市並將限制尋求庇護的成年人只能待60天，因為市長表示，收容所空間已經非常有限。

路透報導，民主黨籍市長亞當斯（Eric Adams）辦公室今天發布聲明表示，這些傳單將設法「在邊境打擊假訊息」，諸如市政府會協助移民尋找其他棲身處、協助移民「邁向旅程的下一步」。

紐約市表示，自春天以來，已為9萬名移民提供服務，其中近5萬5000人仍在接受照顧。數千名移民搭乘德州州長艾波特（Greg Abbott）派遣的巴士抵達紐約市。這位共和黨籍市長，正設法把接納移民的負擔轉移到民主黨的票倉。

紐約市受到一項有數十年歷史的集體訴訟同意令的約束，必須為無家可歸者提供庇護。隨著愈來愈多的移民前來，亞當斯嘗試一系列方法安頓移民。

法律援助協會（Legal Aid Society）和遊民聯盟（Coalition for the Homeless）這兩個倡導紐約市無家可歸者權益的組織在聯合聲明中表示，正在研究60天庇護期限的合法性。

亞當斯2022年10月宣布進入緊急狀態，並呼籲同為民主黨的拜登總統提供更多資源，並協助移民取得工作許可。

紐約市打算在邊境發放傳單，凸顯移民前往這座美國金融中心時將遇到的住房、食品等必需品的高昂費用。

傳單以英語和西班牙語寫道：「決定美國的定居處時，請考慮別座城市。」

移民 紐約市 亞當斯

上一則

路透民調：經濟好、墮胎權 穩定拜登支持度

下一則

拜登兒案餘波未息 共和黨眾議員在聽證會提問時秀他「壞壞照」

延伸閱讀

7年首次 紐約公車、地鐵基礎票價調漲 下月生效

7年首次 紐約公車、地鐵基礎票價調漲 下月生效
紐約公車地鐵基本票價漲至2.9元 7年來首調漲 8月20日生效

紐約公車地鐵基本票價漲至2.9元 7年來首調漲 8月20日生效
亞當斯：成年庇護客限60天內離開市府照護所 自尋住處

亞當斯：成年庇護客限60天內離開市府照護所 自尋住處
178年來首位西語裔 卡班就任紐約市警總局長

178年來首位西語裔 卡班就任紐約市警總局長

熱門新聞

美國航空公司發表聲明說，以較低票價購買機票，卻打定主意沒有要搭乘所有航班，這種「隱藏目的地購票」違反美國航空規定。(美聯社)

17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機

2023-07-17 11:04
巴菲特的妻子艾絲翠14日現身艾倫公司太陽谷會議。（Getty Images）

身家1150億 巴菲特妻子卻嫌一杯咖啡4元太貴

2023-07-15 15:23
阿拉斯加半島地區發生規模7.4強震，民眾家中錄下驚險一幕。(擷自推特@Sara Sanchez)

阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告

2023-07-16 11:05
加州27歲女遊民歲克莉絲汀．查韋斯躺在公園草叢深處休息，除草工友一時未察，駕駛曳引車和後拉式除草機輾過，她當場慘死。（取材自推特）

加州遊民遭除草機輾斃分屍 死者頭骨、牙齒遺留現場 家屬控草率對待

2023-07-16 23:02
現年80歲的拜登總統被拍到逗弄女童的行為。（取材自推特影片）

又做出詭異舉動？拜登狂咬女童肩膀 遭嫌棄畫面瘋傳

2023-07-15 01:55
聯合國軍司令部18日稱一位美國公民未經授權越過了分隔兩韓的軍事分界線進入北韓。(美聯社)

越界北韓的美國軍人遭起底 目擊者：他大笑三聲後離開

2023-07-18 10:58

超人氣

更多 >
91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡

91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡
男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」

男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」
秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎

秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎
在家做菜為何不好吃？電視名廚說常是這個原因

在家做菜為何不好吃？電視名廚說常是這個原因
美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中

美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中