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FAA發布資料：飛行計程車2028載客 是否安全、擾人料掀議

記者張聲肇／綜合報導
飛行計程車能垂直起降，因此可以在市中心接載客人。(Getty Images)
飛行計程車能垂直起降，因此可以在市中心接載客人。(Getty Images)

飛行計程車終於有具體實現日程，根據聯邦航空管理局(FAA)18日發布的資料，將在2028年在某個城市起飛、營業，但安全及擾人問題，料將引發爭論。

飛行車看起來像小飛機或直升機，可以垂直升降，因此能輕而易舉地從市中心起落，把乘客載到機場、渡假村。

這份資料引人注目的原因是，它顯示各界對飛行車技術已有足夠的信心，主管飛行器認證、核發駕駛執照、制定營業行規的航管局，才會在預定「營業」前幾年公布。

主管航空交通現代化的航管局助理局長方田(Paul Fontaine)說，這些事遲早要實現，預先規畫是本局的職責。公布這份資料檔案的用意，就是讓大家明白，飛行車輛將成為日常生活的一部分。

但是，要建妥飛行計程車的相關基礎設施，不是小事一樁，廠商需要航管局之外，更多聯邦單位與地方政府的支援。

地方官員和居民可能會抗拒「空中計程車」，因為它的安全性和作業模式是否擾人清靜等，都未經考驗，相關立法及權益的訴訟，料將引發各界激烈的辯論。

第一個要解決的問題就是核發飛行許可。目前研發中的飛行車多數使用電池，有些是氫電池，也有油電混合的動力引擎，載人數量很少，有些配有新科技帶來的新功能和新系統，都有待航管局核准。

安卜瑞-瑞朵航太大學(Embry-Riddle Aeronautical University)教授、混合引擎飛行車公司VerdeGo Aero共同創辦人安德森(Pat Anderson)說，飛行器的新技術一大堆，「在飛行車上面，我們一下子要帶來很多新東西。」

各飛行車公司之間，喬比航空(Joby Aviation)和射手航空(Archer Aviation)是各項技術已通過考驗，可能最快獲得營業許可的兩家，預定2025年就開始商業營運。在此之前，它們需獲聯邦與地方政府核可營業項目與路線。

由於電池引擎功率有限，初期的飛行計程車大概飛不了多遠，只能載人到郊區的機場等；而紐約等大都市有些公司已在提供直升機服務。

南韓2021年即已進行過飛行計程車試飛，媒體還曾篇幅報導。(Getty Imag...
南韓2021年即已進行過飛行計程車試飛，媒體還曾篇幅報導。(Getty Images)
聯邦航空管理局宣布，飛行計程車將於2028年在美國營業，成為日常生活的一部分，上...
聯邦航空管理局宣布，飛行計程車將於2028年在美國營業，成為日常生活的一部分，上個月20日在法國已進行了飛行計程車的試飛。(Getty Images)

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