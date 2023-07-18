下車關心迷途童 女大生失蹤48小時後返家：被綁架了

阿拉巴馬州25歲女大學生卡莉•羅素日前失蹤兩天後返家，宣稱遭到綁架。(胡佛警察局)

阿拉巴馬州 一名25歲女大學生13日晚間開車回家途中，聲稱在公路上發現一個幼童在路上徘徊，隨即報警並下車查看，結果這名女生人間蒸發，警方全面展開搜查，卻一無所獲，不料48小時後，失蹤女生竟然自行返家，向警方宣稱遭到綁架。由於相關事證不足，這起綁架事件案情撲朔迷離，有待警方進一步調查。

胡佛(Hoover)警方16日證實，在傑佛遜州立社區學院(Jefferson State Community College)就讀護理系的卡莉·羅素(Carlee Russell)15日晚上已步行返家，家屬通知警方後，警方派遣醫護人員將羅素送到醫院觀察，在確認身體無礙後，已出院返家休息。

由於羅素向警方宣稱遭到綁架，警方公布聲明表示：「調查人員已鎖定羅素住處和UAB進行搜查，羅素的證詞是後續調查重點，調查工作未來數日會持續進行。」

這起撲朔迷離的失蹤案是發生在13日晚上9時30分左右，羅素開車行駛在I-459州際公路，聲稱看到一名幼童在公路上徘徊，撥打911電話報警，並致電給一位家庭成員告知此事。

羅素母親塔麗莎(Talitha Russell)向媒體表示，案發當時羅素正和哥哥女友通話，表示自己看到一個孩子，「兒子女友還問她，你還好嗎，因並未聽到有小孩說話聲，結果就聽到我家女兒的尖叫聲，並從手機傳來公路的背景噪音。」

警方在五分鐘內趕抵現場，發現羅素的座車和散落在路面的手機、錢包等隨身物品，但車上空無一人，附近也沒有任何幼童身影，由於情況不妙，胡佛警方展開調查，也讓這起失蹤案登上全國新聞版面。

據報導，羅素的父母都認為女兒可能因為受到幼童吸引，而被綁匪誘拐下車；而羅素男友賽門斯(Thomar Latrell Simmons)也透過社群媒體 讚揚女友「為自身性命奮鬥48小時」，並表示女友身心狀況尚未穩定，無法提供綁匪任何訊息。