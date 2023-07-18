我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勁球頭獎史上第三高 華洋民眾試手氣

阿茲海默症現曙光 禮來抗體新藥證實延緩認知衰退病程

下車關心迷途童 女大生失蹤48小時後返家：被綁架了

編譯俞仲慈／綜合17日電
阿拉巴馬州25歲女大學生卡莉•羅素日前失蹤兩天後返家，宣稱遭到綁架。(胡佛警察局)
阿拉巴馬州25歲女大學生卡莉•羅素日前失蹤兩天後返家，宣稱遭到綁架。(胡佛警察局)

阿拉巴馬州一名25歲女大學生13日晚間開車回家途中，聲稱在公路上發現一個幼童在路上徘徊，隨即報警並下車查看，結果這名女生人間蒸發，警方全面展開搜查，卻一無所獲，不料48小時後，失蹤女生竟然自行返家，向警方宣稱遭到綁架。由於相關事證不足，這起綁架事件案情撲朔迷離，有待警方進一步調查。

胡佛(Hoover)警方16日證實，在傑佛遜州立社區學院(Jefferson State Community College)就讀護理系的卡莉·羅素(Carlee Russell)15日晚上已步行返家，家屬通知警方後，警方派遣醫護人員將羅素送到醫院觀察，在確認身體無礙後，已出院返家休息。

由於羅素向警方宣稱遭到綁架，警方公布聲明表示：「調查人員已鎖定羅素住處和UAB進行搜查，羅素的證詞是後續調查重點，調查工作未來數日會持續進行。」

這起撲朔迷離的失蹤案是發生在13日晚上9時30分左右，羅素開車行駛在I-459州際公路，聲稱看到一名幼童在公路上徘徊，撥打911電話報警，並致電給一位家庭成員告知此事。

羅素母親塔麗莎(Talitha Russell)向媒體表示，案發當時羅素正和哥哥女友通話，表示自己看到一個孩子，「兒子女友還問她，你還好嗎，因並未聽到有小孩說話聲，結果就聽到我家女兒的尖叫聲，並從手機傳來公路的背景噪音。」

警方在五分鐘內趕抵現場，發現羅素的座車和散落在路面的手機、錢包等隨身物品，但車上空無一人，附近也沒有任何幼童身影，由於情況不妙，胡佛警方展開調查，也讓這起失蹤案登上全國新聞版面。

據報導，羅素的父母都認為女兒可能因為受到幼童吸引，而被綁匪誘拐下車；而羅素男友賽門斯(Thomar Latrell Simmons)也透過社群媒體讚揚女友「為自身性命奮鬥48小時」，並表示女友身心狀況尚未穩定，無法提供綁匪任何訊息。

阿拉巴馬州 社群媒體

上一則

少年「棄程購票」被抓包 美航取消他機票、列黑名單

下一則

「新冠會挑種族 華人最具免疫力」 小羅伯‧甘迺迪遭批歧視

延伸閱讀

NBA／放棄回熱火轉投湖人 文森：他們給的實在太多了

NBA／放棄回熱火轉投湖人 文森：他們給的實在太多了
NBA／23號回來了 詹姆斯新賽季換背號 原因曝光

NBA／23號回來了 詹姆斯新賽季換背號 原因曝光
NBA／羅素續簽湖人合約細節出爐 主動放棄交易否決權

NBA／羅素續簽湖人合約細節出爐 主動放棄交易否決權
前亞太助卿：缺乏對話 美中關係恐螺旋下滑

前亞太助卿：缺乏對話 美中關係恐螺旋下滑

熱門新聞

美國聯合航空一架由德州休士頓飛往荷蘭阿姆斯特丹的客機，在起飛後僅2小時便改降芝加哥歐海爾國際機場，原因是1名商務艙乘客點不到想吃的飛機餐而大鬧機艙。(路透)

想吃的餐點沒了…聯合航空商務艙旅客「大鬧機艙」被迫改降

2023-07-11 02:08
正值壯年的潘發明遭員工夥同歹徒開槍射殺。(前員工提供)

FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手

2023-07-10 10:42
阿拉斯加半島地區發生規模7.4強震，民眾家中錄下驚險一幕。(擷自推特@Sara Sanchez)

阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告

2023-07-16 11:05
巴菲特的妻子艾絲翠14日現身艾倫公司太陽谷會議。（Getty Images）

身家1150億 巴菲特妻子卻嫌一杯咖啡4元太貴

2023-07-15 15:23
美國航空公司發表聲明說，以較低票價購買機票，卻打定主意沒有要搭乘所有航班，這種「隱藏目的地購票」違反美國航空規定。(美聯社)

17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機

2023-07-17 11:04
美國銀行(Bank of America)遭指擅自為客戶開戶、信用卡累積紅利拖欠不發、濫收俗稱「垃圾收費」(junk fees)的各種款項。(美聯社)

美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款

2023-07-11 11:04

超人氣

更多 >
中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難
記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答

記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答
17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機

17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機
去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招

去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招
機師降落前昏倒 女乘客「接手開飛機」驚險迫降 左機翼斷2截

機師降落前昏倒 女乘客「接手開飛機」驚險迫降 左機翼斷2截