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健康亮紅燈 傑克遜辭彩虹推動聯盟主席

編譯盧炯燊／綜合15日電
民權領袖傑克遜牧師15日宣布辭去「彩虹推動聯盟」主席職務。該民權組織是他50多年前在芝加哥創立。(美聯社)
民權領袖傑克遜牧師15日宣布辭去「彩虹推動聯盟」主席職務。該民權組織是他50多年前在芝加哥創立。(美聯社)

民權領袖傑克遜牧師(Jesse Jackson Sr.)15日宣布辭去「彩虹推動聯盟」(Rainbow PUSH Coalition)主席職務。這個民權組織是他50多年前在芝加哥親手創立。

81歲的傑克遜牧師是在「彩虹推動聯盟」的年度大會上發表告別演說，不少非裔社會活動者及政客紛紛向他致敬。聯邦住房和城市發展部部長福吉(Marcia Fudge)表示，傑克遜為像她這樣的非裔從政者鋪平了道路。

傑克遜近年健康亮起紅燈，出入多以輪椅代步，就連宣布辭職也是坐在輸椅上，他擔任聯邦眾議員的兒子喬納森‧傑克遜(Jonathan Jackson)陪伴在旁。

傑克森在演說中不忘呼籲，「我只是一個人，無論綠色或黃色，棕色、黑色或白色，我們在上帝眼中都是完美的。每一個人都重要，停止暴力，救救孩子，並保持希望。」

彩虹推動聯盟隨後宣布，由傑克遜牧師的學生及長期追隨者海恩斯牧師(Frederick Douglass Haynes)接任聯盟主席。他是達拉斯西浸信會的牧師。

傑克森過去八年一直與帕金森氏症奮鬥，2021年以來更連續出現重大健康狀況，先是接受膽囊手術、感染過新冠病毒入院，又在霍華德大學(Howard University)摔倒致頭部受傷。

傑克森幾十年來一直是民權的強力倡導者，在美國政治中經常發出強有力的聲音。作為民權領袖金恩博士(Martin Luther King Jr.)的門生，他1971年與「南方基督教領袖會議」分手，在芝加哥南區創立「彩虹推動聯盟」的前身「PUSH 行動」，組織的活動由促進企業界雇用少數族裔乃至推動有色人種社區參與選民登記活動。

他也參加過總統選舉，1988年在爭取民主黨提名的過程中，曾贏得13場初選及預選，但最終由麻州州長杜凱吉斯(Michael Dukakis)贏得提名。

非裔 芝加哥 眾議員

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