我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣

人口湧入 推升房價…佛州成美國通膨熱點

淚目…遭霸凌男孩挨家挨戶按門鈴 只為做「這事」

世界新聞網／即時報導
沃克挨家挨戶尋找朋友。(取自TikTok)
沃克挨家挨戶尋找朋友。(取自TikTok)

德州有對夫妻為一名被霸凌的男孩籌集了近40,000美元的善款，起因是這名男孩沃克（Shayden Walker）在社區挨家挨戶詢問鄰居否有認識的小孩，因為被自己的朋友霸凌，他想認識新朋友；這對夫妻與沃克進行了一段令人暖心的對話，隨後將監視器影片放上TikTok。

@brennanray

Its takes 2 seconds to make someones day, you never know what people are going through until you get a chance to talk to them. This young man is well mannered, kind, and brave. So tiktok can we help shayden make some friends???#fyp #bekind #nobullying #love #kindness #letschangetheworld

♬ original sound - Brennan Ray

影片對話中，沃克詢問屋主雷伊（Brennan Ray）是否認識年齡在11到12歲之間的孩子，因為他「非常需要朋友」，雷伊告知他去附近的一所房子問問，但沃克卻表示：「他們已經不是我的朋友了，因為他們一直在霸凌著我。」隨後他詢問雷伊是否有小孩，雷伊表示自己的孩子只有兩歲，不過他承諾如果在鎮上見到沃克時會和他打招呼。

這段影片在網上迅速傳播，觀看次數超過6600萬次，世界各地的人們紛紛留言表達對沃克的支持和祝福，面對如此大的關注，雷伊夫婦在上周三為沃克開設一個GoFundMe，目的是幫助他購買遊戲設備、學校服裝和遊樂園門票；這項籌款活動在不久之內就籌集到了超過37,000美元，儘管雷伊表示他們原本的目標僅是7000美元。

而沃克的家人在上周五將募款關閉，表示他們並不需要任何金錢援助；沃克與繼父也上傳了一段影片感謝眾人的支持，繼父表示沃克與上周相比已經變成了「完全不同的孩子」。

@nosrettap2

♬ original sound - nosrettap

許多網友發表了對沃克的支持，「對比繼續在家打電動，主動外出尋找朋友的行為真的很有勇氣」、「這個特別的小孩只是想要在這個世界上有個自己的位置」、「謝謝這個家庭與世界分享了如此令人感動且難忘的時刻」。

屋主雷伊與他兩歲大的女兒。(取自臉書)
屋主雷伊與他兩歲大的女兒。(取自臉書)
募款在短短3天就達到37,000美元。(取自GoFundMe官網)
募款在短短3天就達到37,000美元。(取自GoFundMe官網)

霸凌 德州 樂園

上一則

脫口秀女演員 控告Meta與OpenAI侵害著作權

延伸閱讀

師對生霸凌 擬修法加速調查 汰除不適任教師

師對生霸凌 擬修法加速調查 汰除不適任教師
加入Meta行列 Google將在加拿大下架當地媒體的新聞連結

加入Meta行列 Google將在加拿大下架當地媒體的新聞連結
美最新報告：沒有直接證據表明新冠源於武漢實驗室

美最新報告：沒有直接證據表明新冠源於武漢實驗室
杭特 再被揭用拜登施壓中國商人

杭特 再被揭用拜登施壓中國商人

熱門新聞

99大華超市。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店

2023-07-08 09:43
DoorDash外賣郎抱怨小費給太少當面對顧客罵髒話。(截取自TikTok)

顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒

2023-07-07 13:42
海洋之門探險公司旅遊潛水器「泰坦號」6月18日載著執行長羅許（左）在內的5人前往鐵達尼號海底殘骸時發生內爆，許多令人瞠目結舌的內幕隨後陸續浮出檯面。資料照片。（美聯社）

泰坦號罹難執行長「曾找財務總監當駕駛」 她被嚇到速換工作走人

2023-07-05 08:07
卡車司機的「錢景」已不如疫情時期。(Pexels)

疫情消退卡車司機不再吃香 月薪兩萬縮水剩三千

2023-07-03 11:04
地質調查所指出，國內近半自來水遭「永久化學物質」汙染，民眾飲用有害健康。（Getty Images）

全國45%自來水含「有害」永久化學物 長期接觸恐致癌

2023-07-06 21:59
全美民眾壽命長短有著明顯差別，平均壽命最長的是亞裔女性的85.6歲，平均壽命最短則是非洲裔男性的66.7歲。(Pexels)

新聞周刊：美國民眾平均壽命長短，藍州紅州有差別

2023-07-07 10:39

超人氣

更多 >
葉倫向何立峰「多次鞠躬」影片流出 挨轟：卑躬屈膝辱國格

葉倫向何立峰「多次鞠躬」影片流出 挨轟：卑躬屈膝辱國格
Bruce是假富豪？被踢爆身價沒90億 世紀婚禮還讓李玟一手包

Bruce是假富豪？被踢爆身價沒90億 世紀婚禮還讓李玟一手包
9名女經濟學者與葉倫聚餐 遭中國網友批為「反賊」

9名女經濟學者與葉倫聚餐 遭中國網友批為「反賊」
FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手

FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手
糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心

糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心