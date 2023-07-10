淚目…遭霸凌男孩挨家挨戶按門鈴 只為做「這事」

沃克挨家挨戶尋找朋友。(取自TikTok)

德州 有對夫妻為一名被霸凌 的男孩籌集了近40,000美元的善款，起因是這名男孩沃克（Shayden Walker）在社區挨家挨戶詢問鄰居否有認識的小孩，因為被自己的朋友霸凌，他想認識新朋友；這對夫妻與沃克進行了一段令人暖心的對話，隨後將監視器影片放上TikTok。

影片對話中，沃克詢問屋主雷伊（Brennan Ray）是否認識年齡在11到12歲之間的孩子，因為他「非常需要朋友」，雷伊告知他去附近的一所房子問問，但沃克卻表示：「他們已經不是我的朋友了，因為他們一直在霸凌著我。」隨後他詢問雷伊是否有小孩，雷伊表示自己的孩子只有兩歲，不過他承諾如果在鎮上見到沃克時會和他打招呼。

這段影片在網上迅速傳播，觀看次數超過6600萬次，世界各地的人們紛紛留言表達對沃克的支持和祝福，面對如此大的關注，雷伊夫婦在上周三為沃克開設一個GoFundMe，目的是幫助他購買遊戲設備、學校服裝和遊樂園 門票；這項籌款活動在不久之內就籌集到了超過37,000美元，儘管雷伊表示他們原本的目標僅是7000美元。

而沃克的家人在上周五將募款關閉，表示他們並不需要任何金錢援助；沃克與繼父也上傳了一段影片感謝眾人的支持，繼父表示沃克與上周相比已經變成了「完全不同的孩子」。