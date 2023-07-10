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廢平權招生 印裔碩士生：招生黑暗面仍難畫句點

記者顏伶如／綜合報導
最高法院在審議大學入學平權招生措施時，支持和反對者持各種不同標語至最高法院前表達立場。(美聯社)
最高法院在審議大學入學平權招生措施時，支持和反對者持各種不同標語至最高法院前表達立場。(美聯社)

紐約時報分析，最高法院裁決廢除大學入學平權招生措施，但亞裔學生仍忍不住詢問接下來發展將會如何，某些亞裔學生甚至覺得，申請大學的實際狀況恐怕不會有太多改變。

擁有維吾爾血統的哈佛大學(Harvard University)二年級學生亞辛(Kawsar Yasin)認為，最高法院禁止大學招生過程考量種族的判決令人揪心。

馬里蘭州十年級高中生李傑森(Jayson Lee，音譯)，家族來自台灣，他說，希望最高法院的裁決能為他與其他學生開啟進入頂尖大學的窄門。李傑森說對他對科學與科技有興趣、支持標準化測驗及其他傳統式評量。判決出爐之前，他對自己族裔因素在申請大學可能受到影響感到擔心，但如果大學根據最高法院裁決而廢除平權招生措施，「我覺得狀況將會好轉，變得更公平，對所有族裔來說都是」。

紐約大學(NYU)社會學碩士生圖爾夏尼(Divya Tulsiani)的雙親是印度移民，他表示，最高法院裁決恐怕無法讓大學招生黑暗面從此畫下句點。

哈佛大學表示會遵守最高法院裁決。(美聯社)
哈佛大學表示會遵守最高法院裁決。(美聯社)

最高法院對哈佛大學、教堂山北卡羅來納大學(University of North Carolina at Chapel Hill)訴訟的裁決，認定平權招生考量種族背景的作法違憲。兩起案件的原告主張，有著優異表現的亞裔學生，在招生過程中紛紛輸給學業略遜一籌的其他學生。

最高法院裁決出爐後的幾天，紐約時報訪問20多位亞裔學生的看法，絕大多數受訪者表示，判決結果不太可能消除外界對大學招生公平性的質疑。

圖爾夏尼說：「我不覺得裁決讓遊戲規則變得公平。」她說：「事實上出現了反作用。」

哈佛大學與教堂山北卡羅來納大學均表示會遵守最高法院裁決。哈佛同時表示，必須提供機會、開放大門給「長期以來缺乏機會」的學生。

非營利機構丕優研究中心(Pew Research Center)最新調查顯示，曾經聽過平權招生的亞裔民眾裡，僅約半數認為最高法院裁決是件好事；亞裔受訪者裡有75%認為，種族、族裔不應該在大學招生過程裡成為考量因素。

教堂山北卡羅來納大學表示會遵守最高法院裁決。(美聯社)
教堂山北卡羅來納大學表示會遵守最高法院裁決。(美聯社)

招生 亞裔 平權

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