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少年失蹤8年 竟是被母囚禁在家 下藥、性虐逼「扮演爸爸」

編譯周芳苑、彭尚興／綜合報導
休士頓警局局長芬納手中筆電的螢幕顯示八年前當時17歲青少年魯迪‧法利亞斯的失蹤通報。不料他並未失蹤，而且這些年來可能一直被自己的母親珍妮·桑塔納囚禁、下藥並性虐待。(美聯社)
休士頓警局局長芬納手中筆電的螢幕顯示八年前當時17歲青少年魯迪‧法利亞斯的失蹤通報。不料他並未失蹤，而且這些年來可能一直被自己的母親珍妮·桑塔納囚禁、下藥並性虐待。(美聯社)

2015年3月6日，德州休士頓發生一起青少年失蹤案件。當時17歲的魯迪‧法利亞斯(Rudy Farias)出門遛兩隻小狗，從此下落不明，家人通報失蹤，八年來杳無音訊；日前，有人報警在休士頓一間教堂前看到一名男子負傷倒臥在地，警方一查發現此人就是八年前失蹤的魯迪，如今他已是25歲的成人。

更令人訝異的是，警方後來發現，魯迪根本沒有失蹤。他在當年報案隔天就平安回到家裡；案情在6日更急轉直下，魯迪的兩名姑媽和其他親人召開記者會表示，魯迪這八年來一直被他的母親珍妮·桑塔納(Janie Santana)囚禁、下藥並性虐待。

當地社區運動人士Quanell X在6日出面指控桑塔納，聲稱據魯迪告訴他，這些年來自己一直被母親囚禁、下藥，並要他「扮演爸爸」、當她的丈夫。Quanell X表示，魯迪上周偷了母親的汽車逃家，結果在離家八哩外撞車，才會負傷倒在教堂外。

Quanell X還說，儘管魯迪經歷過這些駭人的情節，但魯迪還是不希望害媽媽惹上麻煩，不要媽媽進監牢。

桑塔納的丈夫在魯迪被通報失蹤的前一年自殺身亡，他生前是一名休士頓警局警員。

魯迪的兩名姑媽及阿姨們6日召開記者會力挺Quanell X，指控桑塔納說謊並性虐待兒子；魯迪的阿姨說，雖然她沒有證據，但桑塔納認識當地許多警員，這是她能夠長期瞞天過海的原因。

八年來，桑塔納一直對外堅稱與她同住的年輕男子是她的姪子，自己的兒子仍然下落不明；魯迪曾經多次在街上遭到巡邏警員盤查，但每次他都謊報姓名和出生日期，誤導警員。

警方5日偵詢桑塔納後，一度將桑塔納戴上手銬，但在地區檢察官後來拒絕起訴桑塔納，警方便讓她和魯迪一起離開；魯迪的親戚們質疑，桑塔納明顯對警方說謊，還涉嫌綁架虐待自己兒子：「你們怎麼能放這樣的人走掉？」

另一方面，警方也在6日召開記者會，表示目前沒有跡象顯示魯迪曾遭母親性虐待，休士頓警局局長芬納(Troy Finner)說：「魯迪現在很安全，他選擇跟母親在一起。」同時，本案的相關調查也仍在持續進行中。

但魯迪的親戚們駁斥警方的說法，他們說，魯迪現在待在一個朋友家，這些親戚都對Quanell X表示支持。

被報稱於2015年失蹤的魯迪‧法利亞斯八年來一直和母親住在家裡。(美聯社)
被報稱於2015年失蹤的魯迪‧法利亞斯八年來一直和母親住在家裡。(美聯社)

休士頓 德州 檢察官

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