美國40歲未婚獨居人數 創百餘年新高

美國40歲以上的人至少四分之一未婚獨居，也衝擊到生育。(Getty Images)

聯邦人口普查 局(U.S. Census Bureau)數據顯示，美國40歲不結婚、獨居的人數，創下百餘年紀錄的新高峰；丕優研究中心(Pew Research Center)上周公布調查也顯示，2021年有25%的人40歲未婚，高於2010年的20%，其中大多數未婚族獨居。

丕優專精生育率的研究員卡洛琳娜‧阿拉貢(Carolina Aragão)說：「人口研究顯示，人們晚婚會影響夫妻生育，晚婚的夫妻通常較少孩子。但近十年來，結婚與生育率的關係較不密切，也有很多人未婚生子。」

丕優去年調查期間，僅22%的40歲到44歲不婚人士表示有同居的另一半。

丕優資深研究員弗萊(Richard Fry)表示，這股趨勢「顯著」，「因為2021年具備學士以上學歷的40歲受訪者有39%，高於1980年的18%」。

弗萊在研究結論中寫道，「學歷愈高的40歲受訪者，已婚機率愈高，但此趨勢並未扭轉整體未婚或不婚趨勢。」

1900年的人口普查結果顯示，16%的40歲受訪者未婚，同比1980年僅6%的40歲受訪者未婚，而今此數據大幅成長。

丕優指出，1960年代出生的人晚婚比率偏高；丕優5月23日發布的另一篇研究顯示，現代成人比上一輩，更晚追求婚姻這個人生關鍵里程碑，目前不到21歲的人比40年前更容易找到全職工作、達成財務獨立、獨居或單獨撫養小孩。

丕優指出，許多壯年人在人生後半場步入婚姻。弗萊指出，2001年受訪的40歲未婚者中，有25%的人在60歲(即2021年)結婚。

弗萊說，「若此模式持續，未來十幾年會有更多現在40歲的未婚人士結婚。」

丕優的報告在美國生育率和結婚率下滑數十年之際公布，婚姻與生育的傳統觀念日益薄弱；雖然丕優的研究並未探討生育率，但愈來愈多人在40歲後結婚，形同生育率低迷。