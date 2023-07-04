羅訴韋德案推翻1周年 民眾態度轉變 大多數可接受墮胎

婦女墮胎權保護被撤銷一年後，「道德上可以接受」墮胎的民意上升，但對立仍存，兩派人馬於上月的婦女大遊行上在最高法院前互嗆。(路透)

數十年來，美國人對於墮胎 的看法處於一種「不自在的停戰」狀態。雖然絕大多數民眾對現況不滿，但有關墮胎是否合法、是否合乎道德的公共意見，基本上始終維持相對穩定。最高法院2022年6月推翻保障墮胎權指標判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)引發巨幅改變，某些州政府紛紛禁止或限縮墮胎，選民在期中選舉 變得踴躍投票，許多民眾被迫檢視自己對墮胎的看法。

「羅訴韋德案」被推翻一年來，多項民調 顯示，過去美國民眾對墮胎持有的穩定看法已經出現變化。如今，美國史上第一次出現絕大多數民眾認同墮胎「道德上可以接受的」(morally acceptable)。絕大多數民眾也認為，墮胎法規過度嚴格。

過去20年來，現在第一次出現認為自己屬於支持墮胎的「擁護選擇權派」(pro-choice)，超過了自認為屬於反對墮胎的「擁護生命派」(pro-life)。

最高法院推翻婦女墮胎保護一年來，雖然某些州禁止或限縮墮胎權，卻推高「道德上可以接受」墮胎比率；女權團體上個月參加在華府舉行的婦女大遊行也墮胎為訴求之一。(Getty Images)

紐約時報報導，「羅訴韋德案」被推翻幾周後，調查顯示，92%民眾曾聽到與墮胎有關的新聞報導，73%民眾曾與別人討論墮胎議題至少一次。討論中，民眾開始檢視新的醫療現實，體認到當今婦女處境與1973年「羅訴韋德案」判例出爐時已大不相同。

許多民眾發現自己對墮胎的看法比原本想像中來得複雜，牽涉細節更多。多項民調與訪問顯示，美國民眾覺得自己的想法與行為變得不一樣，特別是關係到政治的時候。

報導指出，蓋洛普(Gallup)等調查都顯示越來越多美國人支持合法墮胎，不同意限制墮胎的新法。