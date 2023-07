霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔

美國紐約市 因為加拿大 野火引來霾害,空氣品質受影響,不料禍不單行,近日不少紐約網友更在社群網站 上抱怨,街頭出現許多成群的小飛蟲。專家指出,該類昆蟲應屬於蚜蟲(aphids),估計數日或一周內就會散去。

美國國家廣播公司(NBC)報導,一名紐約民眾培瑞茲(Martine Perez)稱,本來希望避開蟲隻,但「其中一隻飛進我的鼻子,這很不舒服」。網友也哀號:「誰可以解釋現在紐約市這些蟲/蚋是怎麼回事?」、「接下來又有什麼?」。

Have you seen that swarm of bugs around the New York City metro area? https://t.co/go6UD1uxdF

紐約市健康與心理衛生局的發言人澄清,儘管蟲隻可能惱人,但不至於危害公共健康,「我們正在調查這些蟲隻,並會分享一切重要公共衛生資訊。」

有關飛蟲為何,美聯社引述紐約市立大學昆蟲學家羅曼(David Lohman)表示,根據社群媒體上的影片與相片,推論應為有翅膀的蚜蟲。蚜蟲在全美皆常見,體積小、身型似西洋梨,顏色有綠、紅、黃或黑等多種。

can anyone explain what is happening in nyc right now with these bugs/gnats?



I thought it was debris from the bad air quality at first, but then I realized that all these small particles all over my body are BUGS pic.twitter.com/gwjeWwVzcS