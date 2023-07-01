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「小太陽的願望」奪小金人 資深演員亞倫艾金89歲辭世

記者胡玉立／綜合報導
2006年在「小太陽的願望」片中飾演俏皮爺爺而奪得2006年奧斯卡最佳男配角獎的資深男星亞倫·艾金，6月29日在加州家中過世，享年89歲。(美聯社)
2006年在「小太陽的願望」片中飾演俏皮爺爺而奪得2006年奧斯卡最佳男配角獎的資深男星亞倫·艾金，6月29日在加州家中過世，享年89歲。(美聯社)

從影逾70年、出演過「亞果出任務」(Argo)等多部知名電影，並以「小太陽的願望」(Little Miss Sunshine)拿下一座奧斯卡獎的男星亞倫·艾金(Alan Arkin)，6月29日在加州家中過世，享年89歲。

艾金的三個兒子30日聲明表示，「我們的父親無論是作為藝術家或作為一般人，都是具有獨特天賦的自然力量。」家人未詳細說明他的死因。

艾金的職業生涯橫跨音樂、電影、電視和舞台劇。2006年他在「小太陽的願望」(Little Miss Sunshine)片中飾演俏皮爺爺，奪得奧斯卡最佳男配角獎。

艾金生於1934年，在紐約市布魯克林度過童年，11歲時與家人搬到洛杉磯。1957年，他參與民謠音樂團體Tarriers錄製的「香蕉船之歌」(The Banana Boat Song)歌曲版本大賣；後來他成為喜劇團體「第二城」(Second City)創始成員。

1963年他首次參與百老匯演出，即因Enter Laughing一劇獲東尼獎。1966年，他在冷戰喜劇「俄羅斯人來了，俄羅斯人來了」(The Russians are Coming, The Russians are Coming)飾演俄國軍官羅扎諾夫首獲奧斯卡獎提名；兩年後他再以劇情片「天涯何處覓知心」(The Heart Is a Lonely Hunter)獲提名。

2013年他在「亞果出任務」中飾演脾氣暴躁的電影製片人，於1980年伊朗人質危機期間協助將六名美國人帶出德黑蘭，又獲奧斯卡最佳男配角提名。

2011年，亞倫·艾金告訴華爾街日報，獲提名那一刻比獲獎更讓他高興。他說：「當你獲勝時，會產生一種自己很特別的錯覺；當你失敗時，會認為自己是個失敗者。兩者都很瘋狂。」

資深男星亞倫·艾金(右)6月29日在加州過世，他最近的作品是與邁克·道格拉斯(左...
資深男星亞倫·艾金(右)6月29日在加州過世，他最近的作品是與邁克·道格拉斯(左)合演的「好萊塢教父」劇集。(美聯社)

亞倫·艾金最近期的作品是與邁克·道格拉斯(Michael Douglas)共同演出Netflix劇集「好萊塢教父」(The Kominsky Method)，並因此獲得兩項艾美獎提名。

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