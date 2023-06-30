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只買「品牌」不買店 Overstock砸2150萬買下BBBY

編譯盧炯燊／綜合報導
法官批准Overstock以2150萬元收購已申請破產保護的家居零售商Bed Bath & Beyond部分資產後，BBBY下周起將在美加地區以網購商形式重新開業。(路透)
法官批准Overstock以2150萬元收購已申請破產保護的家居零售商Bed Bath & Beyond部分資產後，BBBY下周起將在美加地區以網購商形式重新開業。(路透)

電商零售巨頭Overstock獲破產法庭法官批准，以2150萬元收購家居零售商Bed Bath & Beyond(BBBY)的品牌、知識產權及電子商務平台等資產後，28日宣布讓Bed Bath & Beyond重新開業，但以網購形式而不再有實體店。

Overstock 發出的新聞稿中表示，下星期先在加拿大推出全新的BBBY網站，之後會在美國重新推出更新後的網站、移動應用程序(App)，屆時Overstock及BBBY的客戶都可在bedbathandbeyond.com線上購物。

Overstock首席執行長強生(Jonathan Johnson )表示，BBBY是一個標誌性的消費品牌，在家居零售市場上享有盛譽，這個品牌將改善客戶體驗，並使公司加速市場份額增長。

BBBY曾是美國規模最大的家居用品連鎖商店，在美國和加拿大均設有實體店，但多年銷售額下滑、銷售策略失敗以及面對網購的衝擊後，今年4月申請破產保護。

BBBY曾關閉了多個實體店，希望努力削減成本，但都未能力挽狂瀾。

Overstock本月中對BBBY提出以2150萬元收購品牌、知識產權、電子商務平台、業務數據，但不含BBBY任何實體店，也不含其嬰兒用品連鎖店Buy Buy Baby。

BBBY申請破產保護時債務超過50億元，儘管多次嘗試重振這個品牌，包括GameStop執行董事長科恩 (Ryan Cohen)提出的分拆建議，但最終還是倒閉了。科恩提出的建議是分拆Buy Buy Baby，市場人士均認為Buy Buy Baby是BBBY最珍貴的資產，比BBBY更有價值。

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