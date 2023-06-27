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解密報告：新冠源頭 永遠無法真相大白

編譯潘勛／綜合26日電
國家情報總監辦公室的報告顯示，情報機構仍無法判定新冠疫情的確切起源。圖為疫情期間，紐約州一個實驗室檢測新冠病患的檢體。(美聯社)
國家情報總監辦公室的報告顯示，情報機構仍無法判定新冠疫情的確切起源。圖為疫情期間，紐約州一個實驗室檢測新冠病患的檢體。(美聯社)

解密情報指出，武漢病毒所2019年三名員工生病，但情報界對他們是否便是新冠疫情的原爆點，看法不一，認為該情報無法佐證或反駁新冠病毒便是由實驗室流出的理論。

紐約時報報導，很多人一直在糾結新冠疫情爆發的起源，問題懸而未解，國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence)公布外界期待已久的解密報告，內容談及情報界對所謂實驗室流出論的所見所得，但內容不可能滿足情報界。

長達十頁的報告表示，武漢病毒研究所的專家的確對多種冠狀病毒進行研究，有時安全措施並不足夠，有時拿基因改造的冠狀病毒當研究對象。但美國情報機構發現，沒有證據可以讓他們信服，認定新冠疫情就是該實驗室造成的。

美國情報界由政府裡十多個機構組成，對新冠疫情的起源一直看法分歧；有兩個機構認為較可能是源自實驗室，另五個機構認為是由野味市場發生的病毒自然移轉到人身。報告指出，鑑於情報有所衝突，中央情報局(CIA)等機構依然無法判定疫情的確切起源。

武毒所三名員工生病一事，首由國務院在川普任期末尾公布，接下來一直是學者、記者及情報界的焦點；但23日公布的報告更加強化情報界的看法，認為武毒所三學者生病一事，無法讓新冠疫情源頭真相大白。

三學者病情溫和，新冠是否就是致病原，情報總監辦公室公布的報告相當懷疑。報告援引世界衛生組織(WHO)的調查所得，世衛報告指出，中國的中央國家安全委會調查員由三名學者血液採樣，證實為新冠陰性。美國情報界相不相信中方調查人員，由報告中不得而知，但情報界不認為三學者的生病，就有助於解決新冠疫情源頭的問題。

疫情 武漢病毒研究所 國務院

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