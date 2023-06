解密報告：新冠源頭 永遠無法真相大白

國家情報總監辦公室的報告顯示,情報機構仍無法判定新冠疫情的確切起源。圖為疫情期間,紐約州一個實驗室檢測新冠病患的檢體。(美聯社)

解密情報指出,武漢病毒所2019年三名員工生病,但情報界對他們是否便是新冠疫情 的原爆點,看法不一,認為該情報無法佐證或反駁新冠病毒便是由實驗室流出的理論。

紐約時報報導,很多人一直在糾結新冠疫情爆發的起源,問題懸而未解,國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence)公布外界期待已久的解密報告,內容談及情報界對所謂實驗室流出論的所見所得,但內容不可能滿足情報界。

長達十頁的報告表示,武漢病毒研究所 的專家的確對多種冠狀病毒進行研究,有時安全措施並不足夠,有時拿基因改造的冠狀病毒當研究對象。但美國情報機構發現,沒有證據可以讓他們信服,認定新冠疫情就是該實驗室造成的。

美國情報界由政府裡十多個機構組成,對新冠疫情的起源一直看法分歧;有兩個機構認為較可能是源自實驗室,另五個機構認為是由野味市場發生的病毒自然移轉到人身。報告指出,鑑於情報有所衝突,中央情報局(CIA)等機構依然無法判定疫情的確切起源。

武毒所三名員工生病一事,首由國務院 在川普任期末尾公布,接下來一直是學者、記者及情報界的焦點;但23日公布的報告更加強化情報界的看法,認為武毒所三學者生病一事,無法讓新冠疫情源頭真相大白。

三學者病情溫和,新冠是否就是致病原,情報總監辦公室公布的報告相當懷疑。報告援引世界衛生組織(WHO)的調查所得,世衛報告指出,中國的中央國家安全委會調查員由三名學者血液採樣,證實為新冠陰性。美國情報界相不相信中方調查人員,由報告中不得而知,但情報界不認為三學者的生病,就有助於解決新冠疫情源頭的問題。