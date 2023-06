「我們為你們的孩子而來」 驕傲遊行煽動性口號引反彈

曼哈頓舉行的驕傲遊行,有變裝皇后和LGBTQ支持者參與。( 歐新社)

本月最後一個周末假日,從東岸紐約到西岸舊金山,許多大城市都有成千上萬名群眾聚集街頭,慶祝LGBTQ 驕傲遊行 。不過紐約一場遊行活動中, 出現「我們是為了你們的孩子而來」( We're coming for your children) 這種煽動性口號,引發保守派人士強烈反彈,也讓支持者憂心,極端言論會加劇社會分裂,不利於LGBTQ+發展空間。

紐約LGBTQ驕傲大遊行從第五大道出發,前往格林威治村,遊行者沿途歡呼並揮舞彩虹旗,紀念1969年石牆(Stonewall)事件。當時警方突襲一間同志酒吧,引發連續多日的抗議,進而掀起LGBTQ+運動熱潮。

西岸舊金山舉行的驕傲遊行,則是國內規模最大、最著名的LGBTQ+慶祝活動,吸引數萬人參加,國內首位變裝比賽得獎人妥林格(D'Arcy Drollinger)強調:「我們走在更真實、更美妙的世界,我們會激勵每個人。」前聯邦眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)和加州聯邦眾議員 謝安達(Adam Schiff)也聯袂出席這場盛會。

芝加哥第52屆驕傲慶祝活動,變裝表演者Marilyn Doll Traid和Selena Peres及Young Bud Billiken等舞者同場亮相,他們代表芝加哥南區非裔族群的根源,受到遊行者熱烈歡迎。

另外,第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)24日也現身田納西州納許維爾(Nashville)驕傲遊行活動,並公開呼籲:「你屬於這裡、你是美麗、你是被愛。」

另外,23日在曼哈頓東村湯普金斯廣場公園(Tompkins Square Park)舉行的驕傲遊行,有變裝皇后和LGBTQ支持者齊聲高喊:「我們在這裡、我們是酷兒,我們是為了你們的孩子而來。」

沒想到這段影片在網路上迅速引發反彈聲浪,喬治亞州共和黨籍聯邦眾議員瑪喬麗‧格林(Marjorie Taylor Greene)發文痛批:「此運動培養未成年人接受乳房切除和閹割手術,助長數十億元的虐待兒童醫療業。」