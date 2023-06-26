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「我們為你們的孩子而來」 驕傲遊行煽動性口號引反彈

編譯俞仲慈／綜合25日電
曼哈頓舉行的驕傲遊行，有變裝皇后和LGBTQ支持者參與。（ 歐新社）
曼哈頓舉行的驕傲遊行，有變裝皇后和LGBTQ支持者參與。（ 歐新社）

本月最後一個周末假日，從東岸紐約到西岸舊金山，許多大城市都有成千上萬名群眾聚集街頭，慶祝LGBTQ驕傲遊行。不過紐約一場遊行活動中， 出現「我們是為了你們的孩子而來」( We're coming for your children) 這種煽動性口號，引發保守派人士強烈反彈，也讓支持者憂心，極端言論會加劇社會分裂，不利於LGBTQ+發展空間。

紐約LGBTQ驕傲大遊行從第五大道出發，前往格林威治村，遊行者沿途歡呼並揮舞彩虹旗，紀念1969年石牆(Stonewall)事件。當時警方突襲一間同志酒吧，引發連續多日的抗議，進而掀起LGBTQ+運動熱潮。

西岸舊金山舉行的驕傲遊行，則是國內規模最大、最著名的LGBTQ+慶祝活動，吸引數萬人參加，國內首位變裝比賽得獎人妥林格(D'Arcy Drollinger)強調：「我們走在更真實、更美妙的世界，我們會激勵每個人。」前聯邦眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)和加州聯邦眾議員謝安達(Adam Schiff)也聯袂出席這場盛會。

紐約25日舉行LGBTQ驕傲大遊行。(美聯社)
紐約25日舉行LGBTQ驕傲大遊行。(美聯社)
舊金山25日舉行LGBTQ驕傲大遊行。(美聯社)
舊金山25日舉行LGBTQ驕傲大遊行。(美聯社)

芝加哥第52屆驕傲慶祝活動，變裝表演者Marilyn Doll Traid和Selena Peres及Young Bud Billiken等舞者同場亮相，他們代表芝加哥南區非裔族群的根源，受到遊行者熱烈歡迎。

另外，第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)24日也現身田納西州納許維爾(Nashville)驕傲遊行活動，並公開呼籲：「你屬於這裡、你是美麗、你是被愛。」

第一夫人吉兒‧拜登24日現身田納西州納許維爾驕傲遊行活動。(美聯社)
第一夫人吉兒‧拜登24日現身田納西州納許維爾驕傲遊行活動。(美聯社)

另外，23日在曼哈頓東村湯普金斯廣場公園(Tompkins Square Park)舉行的驕傲遊行，有變裝皇后和LGBTQ支持者齊聲高喊：「我們在這裡、我們是酷兒，我們是為了你們的孩子而來。」

沒想到這段影片在網路上迅速引發反彈聲浪，喬治亞州共和黨籍聯邦眾議員瑪喬麗‧格林(Marjorie Taylor Greene)發文痛批：「此運動培養未成年人接受乳房切除和閹割手術，助長數十億元的虐待兒童醫療業。」

就連LGBTQ+支持者也不以為然，一名支持者表示：「這就是為什麼民調顯示，平權支持度正在下滑，這些痴迷兒童的激進分子，他們的墮落反而拖累我們所有人。」另一名支持者則表示：「他們好像就是要讓大家討厭，我真的搞不懂。」

本月最後一個周末假日，從東岸紐約到西岸舊金山，許多大城市都有成千上萬名群眾聚集街...
本月最後一個周末假日，從東岸紐約到西岸舊金山，許多大城市都有成千上萬名群眾聚集街頭，慶祝LGBTQ驕傲遊行。(路透)

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