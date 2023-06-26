6歲兒射傷老師 母購槍隱匿吸毒 律師將援引杭特認罪協議

維吉尼州一名25歲女子申購槍械時對自己曾吸毒而撒謊，面對指控並認罪。她的辯護律師表示，將援引杭特‧拜登與聯邦檢方達成認罪協議的前例，向庭上要求刑期寬大處置。(路透)

維吉尼亞州 開槍射傷老師的6歲男童母親申購槍械時對自己曾吸毒而撒謊，面對指控並認罪。她的辯護律師羅西(Eugene Rossi)表示，將援引杭特‧拜登 (Hunter Biden)與聯邦檢方達成認罪協議的前例，向庭上要求刑期寬大處置。

華盛頓時報(Washington Times)報導，羅西的客戶是德賈‧泰勒(Deja Taylor)，她靠撒謊而購得一把9釐米半自動手槍，結果今年被兒子拿去小學開槍打傷老師，本案因此被媒體大肆報導。

羅西表示，他在懇求減刑備忘錄上，一定會提出政府對待他這位弱勢、被嚇壞的年輕媽媽客戶，與對待第一公子杭特，實在有不一致之處；他的委託人沒有有力人脈和背景。

泰勒是單親媽媽，與自己父母同居；她面臨的罪名與杭特相同，都是申購手槍時，按聯邦法律接受背景查核時對自己吸毒的往事撒謊。不同之處是泰勒用的是大麻，而杭特則是吸食快克和古柯鹼。

泰勒可能被判有期徒刑18到24個月。但負責偵辦杭特一案的聯邦檢察官 則不建議刑期，而以審前「轉移」計畫代替，最後可能讓這項罪名由杭特的前科紀錄中抹去。杭特同意承認兩項微罪指控，對未繳聯邦所得稅之指控認罪，可能獲判緩刑兩年。

羅西表示，拜登總統的兒子面臨和泰勒相同的指控，為何能透過轉移方式，連同逃稅罪名達成「甜蜜」認罪協議？兩案之間執法不公平之處令人費解，遑論接受。

羅西形容聯邦檢察官魏斯(David Weiss)與杭特達成的認罪協議「極為寬大」。

按排程，杭特7月26日將在德拉瓦州的聯邦地區法院出庭，進入認罪協議，由前總統川普2017年任命的地區法院法官諾利卡(Maryellen Noreika)將審理本案,決定批准或不准本認罪協議.

共和黨聯邦參議員布萊克本(Marsha Blackburn)指出，泰勒被建議量刑，杭特在審前得以轉移罪名，法律之前哪有人人平等？

而且杭特的逃稅成認罪協議也引發法界憂慮，司法部一些官員擔心：未來如要起訴其他逃漏稅犯時，被告也會以杭特的認罪協議為例，請求寬大處理。