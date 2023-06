認真？馬斯克推文準備好打「鐵籠格鬥賽」 查克柏格回「把地點發給我」

全世界知名度最高的兩位科技億萬富豪、推特 老闆馬斯克 與臉書母公司老闆查克柏格 已經同意,要在鐵籠格鬥賽(cage match)較量一下。

BBC報導,馬斯克21日上推特回復一條訊息,稱自己跟查克柏格「準備好打上一場鐵籠格鬥賽,如果他也是的話」。查克柏格隨後在IG限時動態貼出了馬斯克推文的截圖,寫下「把地點發給我」。Meta發言人則告訴BBC,「這個新聞不言自明」。

I’ve confirmed that Mark Zuckerberg is serious about fighting @elonmusk and is now waiting on the details (if Musk decides to follow through)



“The story speaks for itself,” a Meta spokesperson says re: Zuck’s IG post saying “send me location”https://t.co/4g1IkqOl47