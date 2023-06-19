駭慘了無法報帳 伊州聖瑪格莉特醫院成首家被迫結束營運醫療機構

伊利諾伊州泉谷市聖瑪格莉特醫院因為2021年遭到駭客攻擊，造成龐大財務損失，而成為全美第一家因駭客攻擊而被迫關門的醫療機構。(聖瑪格莉特醫院官網)

伊利諾伊州泉谷(Spring Valley)「聖瑪格莉特醫院」(St. Margaret's Health)因為兩年前遭到駭客 攻擊，導致院內電腦當機，造成龐大財務損失；該院已自16日起結束營業，成為全美第一家因駭客攻擊而被迫關門的醫療機構。

SMP Health醫療集團旗下「聖瑪格莉特醫院」結束營運，其實早就有跡可循。集團主席斯塔爾(Suzanne Stahl)上個月在臉書 公開表示：「由於新冠疫情期間，聖瑪格麗特醫院電腦遭駭客入侵，加上醫護人員短缺等諸多因素，已經無法繼續運作。」

據了解，「聖瑪格莉特醫院」電腦系統是在2021年遭駭客攻擊，院內醫療系統大當機，無法向保險公司、醫療保險 機構或醫療補助計畫申請核銷醫療費用，長達數月沒有進帳的情況下，「聖瑪格莉特醫院」陷入財務危機。

「聖瑪格莉特醫院」品質暨社區服務副總裁伯特(Linda Burt)坦言：「宛如溺水般全面性的毀滅，我們至少停擺14周，然後企圖恢復營運，但電腦無法讀取也無法輸入，完全無法申報(醫療費用)。」

泉谷市長馬洛利-湯普森(Melanie Malooley-Thompson)透過臉書表達醫院關門影響市民醫療權益的憂心，「對許多依賴該醫院提供優質醫療服務的市民來說，將是深具挑戰的一段過渡期。」

現年52歲的泉谷市民克洛茲(Kelly Klotz)罹患多種疾病，非常擔心醫院關門後，自己無法及時獲得就醫機會，「如果心臟病發作或中風，總是希望就醫機會有利於自己，萬一無法及時送醫的話。」

網絡安全公司Recorded Future分析師李斯卡(Allan Liska)表示，自2016 年以來，駭客入侵醫院電腦系統，趁機勒索金錢，成為國內醫療院所一大危機，根據統計資料，自2020年以來，國內醫療單位每年至少發生300起登記有案的駭客攻擊事件，而今年攻擊次數更是超過以往。