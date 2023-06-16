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2年追訴期取消 內華達州9女控柯斯比下迷藥、性侵

記者張聲肇／綜合報導
「天才老爹」男星柯斯比(中)再被九名女子指控利用「巨大權力、名聲與威望」性侵她們。圖為他2018年9月因性侵官司在賓州出庭。(美聯社)
「天才老爹」男星柯斯比(中)再被九名女子指控利用「巨大權力、名聲與威望」性侵她們。圖為他2018年9月因性侵官司在賓州出庭。(美聯社)

內華達州取消性侵案兩年追訴期限後，州內九名女性提告「天才老爹」男星柯斯比(Bill Cosby)利用「巨大權力、名聲與威望」性侵她們；已被60多名女性以類似罪名控訴的85歲柯斯比，如今又多了官司纏身。

這些受害人14日在內華達州聯邦法院提出訴訟，指控柯斯比於1979到1992年間，在拉斯維加斯、雷諾和太浩湖(Lake Tahoe)的住宅、旅館房間和更衣室，對她們下迷藥、性侵。

一名原告說，柯斯比以提拔她為由，把她從紐約引誘到內華達，在她旅館房間，請她喝「無酒精汽水」，將她迷倒後強暴她。

此前，60多名女性分別控告柯斯比強暴、性侵、性騷擾，但他一概否認。「我也是」(#MeToo)運動期間，他成為全美第一個被審判且定罪的名人，在費城州立監獄坐了將近三年牢，2021年高等法院推翻判決後才獲釋。

今年初，洛杉磯法院陪審團判決，柯斯比1975年在花花公子大樓性侵當時16歲的原告罪名成立，被告應賠償受害人50萬元。

內華達州長龍巴多(Joe Lombardo)數周前簽署實施新法，取消成年性侵受害人必須在兩年內提告的追訴期限，為多年前的受害人打開「沉冤昭雪」的大門。

提告人拉卜琳(Lise-Lotte Lublin)為修法奔走多年。她是內華達州原住民，自稱1989年在拉斯維加斯旅館內曾被柯斯比迷姦。

拉斯維加斯評論日報引述拉卜琳的說指出，「我為性侵受害人奮鬥多年，今天，我終於可以開始為我自己伸冤了。法律修改後，我就能將攻擊犯比爾柯斯比繩之以法了。我的申冤之旅才開始，但我很感激有機會尋找司法正義。」

加州也取消性侵追溯年限後，一名前花花公子模特兒6月1日提告，說柯斯比1969年在他家對她和一女性友人下藥；兩人昏迷後，遭到性侵。

柯斯比的公關魏亞特(Andrew Wyatt抨擊容許追溯的法律，以及讓「這些貪婪女人」以民事訴訟藉機出名的法官和立法人員。

性侵 內華達州 旅館

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