密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它

密蘇里州一名男子食用生蠔後，感染食肉菌死亡，生蠔可能在運抵該店前就被汙染。(歐新社)

密蘇里州 一名54歲男子因食用生蠔，感染食肉菌(flesh-eating bacteria)而死亡。

聖路易郡公共衛生局(Department of Public Health)表示，這名未揭露身分的男子從曼徹斯特聖路易郊區的The Fruit Stand & Seafood的商店購買生蠔，吃下肚之後感染。

這名男子感染的食肉菌屬於「創傷弧菌」(Vibrio vulnificus)，通常透過食用全生或未煮熟的牡蠣和其他貝類而感染，感染症狀包括噁心、嘔吐、腹痛、發燒和發冷；感染死亡並不常見，往往發生在免疫系統弱的人身上。

官員已下令禁止The Fruit Stand & Seafood販售剩餘生蠔，並建議民眾扔掉所有從該店購買的生蠔。

公衛局透過新聞稿稱，沒有證據顯示該商店造成生蠔汙染，生蠔很可能在運抵該店之前就被汙染；目前正在追查生蠔來源。

公衛局稱，「創傷弧菌」通常出現在夏天溫暖的沿海水域裡，除了吃東西感染，如果有傷口並接觸到受汙染的水也可能被感染，但不會在人與人間傳播。

全美95%以上食用海鮮致死是源自這種細菌，感染這種細菌之後的死亡率約33%。

疾病預防控制中心(CDC )說，為降低感染風險，建議不要食用全生或未煮熟的牡蠣和貝類，並在處理貝類後以肥皂和水徹底洗手；此外，若有傷口，要遠離鹽水或者鹽和淡水混合的水體，萬一傷口接觸生海鮮或海水，務必徹底洗淨。