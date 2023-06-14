我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自助機台也得給？美國小費文化漸越界 遭厭倦

布林肯訪華前與中外長通話 秦剛籲停止干涉中國內政

密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它

編譯周芳苑／綜合報導
密蘇里州一名男子食用生蠔後，感染食肉菌死亡，生蠔可能在運抵該店前就被汙染。(歐新社)
密蘇里州一名男子食用生蠔後，感染食肉菌死亡，生蠔可能在運抵該店前就被汙染。(歐新社)

密蘇里州一名54歲男子因食用生蠔，感染食肉菌(flesh-eating bacteria)而死亡。

聖路易郡公共衛生局(Department of Public Health)表示，這名未揭露身分的男子從曼徹斯特聖路易郊區的The Fruit Stand & Seafood的商店購買生蠔，吃下肚之後感染。

這名男子感染的食肉菌屬於「創傷弧菌」(Vibrio vulnificus)，通常透過食用全生或未煮熟的牡蠣和其他貝類而感染，感染症狀包括噁心、嘔吐、腹痛、發燒和發冷；感染死亡並不常見，往往發生在免疫系統弱的人身上。

官員已下令禁止The Fruit Stand & Seafood販售剩餘生蠔，並建議民眾扔掉所有從該店購買的生蠔。

公衛局透過新聞稿稱，沒有證據顯示該商店造成生蠔汙染，生蠔很可能在運抵該店之前就被汙染；目前正在追查生蠔來源。

公衛局稱，「創傷弧菌」通常出現在夏天溫暖的沿海水域裡，除了吃東西感染，如果有傷口並接觸到受汙染的水也可能被感染，但不會在人與人間傳播。

全美95%以上食用海鮮致死是源自這種細菌，感染這種細菌之後的死亡率約33%。

疾病預防控制中心(CDC)說，為降低感染風險，建議不要食用全生或未煮熟的牡蠣和貝類，並在處理貝類後以肥皂和水徹底洗手；此外，若有傷口，要遠離鹽水或者鹽和淡水混合的水體，萬一傷口接觸生海鮮或海水，務必徹底洗淨。

密蘇里州 CDC

上一則

「硬著陸」發生意外 美軍直升機在敘利亞發生事故釀22傷

下一則

被控助長類鴉片藥物濫用 製藥4巨頭190億和解

延伸閱讀

密州倉庫偷車→亞州洗白出售 福特F-150連續竊車案 流水線銷贓

密州倉庫偷車→亞州洗白出售 福特F-150連續竊車案 流水線銷贓
密州中餐館打烊遇劫 華裔東主遭槍殺 嫌犯仍在逃

密州中餐館打烊遇劫 華裔東主遭槍殺 嫌犯仍在逃
美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺

美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺
廣東汕尾海灘現百米生蠔帶 颱風吹來的？民眾樂撿百斤

廣東汕尾海灘現百米生蠔帶 颱風吹來的？民眾樂撿百斤

熱門新聞

知名運動休閒品牌Lululemon位於喬治亞州皮奇特里科納斯(Peachtree Corners)的分店，今年4月底遭遇兩名戴著口罩的男子上門公然行搶(非事發店鋪)。(Getty Images)

Lululemon堅持開除力抗竊賊的兩名喬州店員

2023-06-07 09:19
美國一位「吹哨者」前情報官員聲稱政府擁有「完整或局部完整」的外星載具，資訊正遭人非法向國會隱瞞，並聲稱自己把相關機密資訊移交給國會時遭到報復。資料照片。（Getty Images）

「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」的飛行器

2023-06-07 07:33
據傳川普團隊已經聯繫好與川普交情密切的共和黨友人幫忙發聲。(路透)

紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應

2023-06-09 09:37
I95號洲際公路的費城市部分路段，11日發生嚴重坍塌。（美聯社）

油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌

2023-06-11 17:51
已故Zappos創辦人謝家華(右)和好友兼商業夥伴林珍2010年在紐約參加活動時合影，林珍現因品牌所有權控告謝家華家人。(Getty Images)

謝家華「幸福品牌」所有權爭奪戰 商業夥伴提告家人

2023-06-09 20:43
華府一名76歲婦人深受隔壁傳來的藥用大麻味道困擾，出現失眠及健康問題，向法院提告要求法官介入處理，本周獲判勝訴。示意圖。(Getty Images)

受不了隔壁鄰居抽大麻味道 婦人提告勝訴

2023-06-08 08:59

超人氣

更多 >
傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍
社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢

社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢
Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用

Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用
罐頭沒吃完 把食物留在罐內安全嗎？農業部這樣說

罐頭沒吃完 把食物留在罐內安全嗎？農業部這樣說
前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高

前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高