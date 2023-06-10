搭機伸鹹豬手 亞裔醫辯去緬州求婚 達美航空：零容忍

喬治亞州一名亞裔醫師被控在達美航空班機對鄰座女乘客毛手毛腳，正面臨聯邦刑事指控；達美航空發表聲明稱，該公司對發生在其航班或機場的任何犯罪都零容忍。(路透)

喬治亞州 亞裔腎臟專科醫師趙傑克(Jake Namjik Cho, 音譯)被控在達美航空班機(Delta)上對鄰座女乘客毛手毛腳，正面臨聯邦刑事指控；他接受訊問時辯稱，當時是搭機前往緬因州 向女友求婚。

根據緬因州聯邦地區法庭的文件，這名醫師住在喬治亞州亞特蘭大 市南方約35哩的桃樹市(Peachtree)，被指控「虐待性接觸」(abusive sexual contact)。

這起事件發生在3月17日從亞特蘭大飛往緬因州波特蘭國際機場的班機上。

根據FBI提交法庭的文件顯示，飛機降落波特蘭後，一名女性乘客告訴警方，48歲的趙傑克在整個飛行過程中不斷靠向她的座位，並假裝睡著趁機摸她的胯部；文件中提到，趙傑克一度用他自己的腳去碰她的腳，而後「似乎痙攣了」，接著伸手去摸她的胯部。

投訴稱，在訊問過程中，趙自稱是醫生，搭機到緬因州是要向女朋友求婚，他也承認在飛行途中碰觸受害人；但他告訴警方，他睡著了，醒來時發現「在某個時間點抓住她的右大腿」。

他進一步向警方解釋，「因為眼鏡掉落而且周圍黑暗，我的手從她的大腿上部滑到胯部」。他強調不是故意觸摸那名女士；他說，「我非常尷尬，不知道如何是好，於是在接下來的航程中閉起眼睛試著再睡覺」。

法庭紀錄顯示，趙傑克將於6月23日出庭。

達美航空發表聲明稱，該公司對於在其航班或機場發生的任何類型犯罪絕對零容忍，所以每當乘客遭遇這類事情時，都將全力與有關當局合作調查。