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川普擁佛奇合成照引熱議 2024總統大選AI參戰

圖輯／不只拜登出糗 這些「大人物」也曾當眾摔倒

記者胡玉立／綜合報導
80歲的拜登總統1日在美國空軍官校畢業典禮準備離開講台時，疑似絆到地上沙袋而摔倒，雖然很快在隨扈攙扶下站起來，但立即成為頭條新聞。圖左下角即為疑似「肇事」沙包。(美聯社)
80歲的拜登總統1日在美國空軍官校畢業典禮準備離開講台時，疑似絆到地上沙袋而摔倒，雖然很快在隨扈攙扶下站起來，但立即成為頭條新聞。圖左下角即為疑似「肇事」沙包。(美聯社)

80歲的拜登總統1日在科羅拉多州美國空軍官校畢業典禮準備離開講台時，疑似絆到地上沙袋，又摔倒了，他很快在隨扈攙扶下站起身來；但此事立即上了全球頭條新聞。放眼世界領袖當中，公開摔過跤的絕非只有拜登而已；人們從來不捨得把眼光從大人物跌倒的那一幕移開，只要他們一摔跤，必然成為熱門談笑揶揄素材。

倫敦經濟學院政治傳播學教授卡馬茨(Bart Cammaerts)向華盛頓郵報表示，「跌倒這件事打破了權勢人物一貫正確的形象」。埃克塞特大學(Exeter University)英美政治行為學教授史蒂文斯(Dan Stevens)也說，「當權者付出極大努力來掌控自身公眾形象，事情突然大失控，自然特別吸睛。」

事實上，中國國家主席習近平、俄羅斯總統普亭、前總統川普，數不勝數的政治人物都有過當眾跌倒、走不穩或出糗的紀錄。

川普

2020年時任總統的川普結束西點軍校畢業典禮演講後，走下坡道時步伐緩慢又不穩，批評者很快瘋傳「川普不適」#TrumpIsNotWell標籤。另外，2017年英國首相梅伊 (Theresa May) 訪問白宮期間，川普也曾在走下斜坡時突然抓住梅伊的手，然後拍了拍又鬆開；此事成為英國頭條新聞。梅伊的顧問後來說，此事讓梅伊「很意外」。

前總統川普2020年在任時於西點軍校畢業典禮演講結束後，走下坡道時步伐緩慢不穩。...
前總統川普2020年在任時於西點軍校畢業典禮演講結束後，走下坡道時步伐緩慢不穩。(華盛頓郵報截頻)
前總統川普2017年在白宮迎接當時的英國首相梅伊(Theresa May)時，走...
前總統川普2017年在白宮迎接當時的英國首相梅伊(Theresa May)時，走下斜坡時疑因步履不穩，突然抓住梅伊的手。(美聯社)

習近平

2019年習近平在聖彼得堡國際經濟論壇上，險些從擁擠舞台上跌入台下人群中，一度引起騷動，當時俄羅斯總統普亭就站在他身旁。習近平在保鑣協助下迅速站穩，看來有些不好意思，隨後冷靜離開並揮手致意。時事評論員將此事戲稱為「中國的偉大衰落」。

中國國家主席習近平(中)2019年6月7日出席聖彼得堡國際經濟論壇，險些從舞台跌...
中國國家主席習近平(中)2019年6月7日出席聖彼得堡國際經濟論壇，險些從舞台跌到台下。(美聯社)

普亭

普亭向來以精心打造自身「猛男」形象聞名，但2019年他在索契大冰宮(Sochi's Bolshoy Ice Dome)打贏冰球賽之後，以勝利姿態在冰球場滑行、向球迷揮手致意時，猛地撞倒在地，然後被人扶起滑離現場。

喜萊莉·柯林頓

2016年時任民主黨總統候選人的喜萊莉·柯林頓出席911追悼儀式，因罹患肺炎，在活動中發燒、脫水，步履踉蹌。此事在高度緊繃的競選活動中，迅速成為焦點；當時她的競爭對手川普趁機一再質疑她缺乏當總統需要的「毅力」。

2019年去世的辛巴威前總統穆加比(中)結束衣索比亞訪問返國發表演說後，不慎摔倒...
2019年去世的辛巴威前總統穆加比(中)結束衣索比亞訪問返國發表演說後，不慎摔倒在地。(美聯社)
英國前首相強生2015年還是倫敦市長時也曾經當眾摔跤。(Getty Images...
英國前首相強生2015年還是倫敦市長時也曾經當眾摔跤。(Getty Images)
丹麥前女托寧-施密特(Helle Thorning-Schmidt)2015年1...
丹麥前女托寧-施密特(Helle Thorning-Schmidt)2015年1月11日訪問法國，離開愛麗舍宮時，右腳踩空，從台階上跌下。(Grtty Images)
前總統福特1975年6月1日訪問奧地利時，在薩爾茲堡走下空軍一號總統座機時，因天...
前總統福特1975年6月1日訪問奧地利時，在薩爾茲堡走下空軍一號總統座機時，因天雨跌下登機梯。(美聯社)

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