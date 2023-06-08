美西港口陷八年最久人力中斷 貨櫃輪進出面臨將延誤

美國西岸洛杉磯與長堤港複合港區的一處貨櫃碼頭。 （路透）

美國西岸港口現正經歷自2015年以來，與勞工 有關的最長時間作業混亂。影響所及，幾乎所有貨櫃輪無論離港或等候進港都受延誤。

南加州 海事交易所（Marine Exchange of Southern California）的Richard Palmer 在更新港口營運現況的電子郵件中提到，現在基本上每艘貨櫃船的行程大約延誤一天或兩天。他觀察到的原因是，負責確保貨櫃上船的碼頭裝卸工人力短缺。Palmer表示，有10家貨運代理商反映延遲原因是缺工，一些代理商刻意不評論勞力狀況或是未說明延誤原因。

碼頭工人勞動契約超過一年還沒談攏，舊合約早在去年7月1日就已到期。彭博資訊說，目前雙方僵持的議題是，疫情期間海運商爆發的獲利如何分紅給勞工，然而，當前市場的運價已經降回低谷。

先前合約勞方涵蓋對象包括美國西岸由加州到華盛頓州的29個港口，勞方談判代表為「國際海岸和倉庫工會」（ILWU），擁有2.2萬碼頭工人會員；資方談判代表為「太平洋海事協會」（PMA），背後是海運業商、碼頭營運商。雙方去年5月就展開新約協商。

彭博指出，到目前為止，勞資雙方對外態度都算平靜，因為協商繼續進行，而碼頭作業也大致穩定，除了幾個地區火氣大了些造成貨櫃處理延誤，但影響時間短暫且克制。不過在洛杉磯、西雅圖和奧克蘭 等港口碼頭，或因為人手不足或因為其他干擾，間歇性的關閉或作業放慢，仍自上周五開始，延續到本周。

白宮目前並未介入，但密切留意情況發展，寄望勞資雙方能夠自行達成協議。

許多貨櫃的貨主，最近幾個月為規避美西港口勞資糾紛風險，已經讓貨品經由巴拿馬運河，改在東岸或墨西哥灣的其他港口上岸。