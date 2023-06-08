前紐約市長朱利安尼被控性侵 反控原告毀謗

被控性侵、積欠薪資的前紐約市長朱利安尼(中)反控對方誹謗他。(Getty Images)

諾艾爾·鄧菲(Noelle Dunphy)上個月向法院控告前紐約市 長朱利安尼(Rudy Giuliani)強迫發生性關係，並積欠200萬元薪資，要求賠償1000萬元，朱利安尼上周以書面文件反控原告提出「大量自相矛盾的指控」，「唯一目的」就是誹謗他。

朱利安尼透過答辯書指控原告「發揮龐大想像力，捏造誇張且淫穢的細節，只為追求媒體關注。」不過朱利安尼坦承，在2019年擔任前總統川普私人律師期間，和原告維持「時間達數月」的兩情相悅關係，但否認原告曾為其工作，並否認強迫發生性關係。

朱利安尼要求法官駁回控訴並刪除「無聊至極、煽動性與非必要性」的罪名，同時呼籲法院以「不當行為」懲處鄧菲。

針對朱利安尼提交的書面文件，原告律師凱爾頓(Justin Kelton)6日表示，答辯書充斥「虛假陳述，明顯是為了規避問題」並聲稱「直接觸及原告聲稱為其工作的說法，原告工作環境極其惡劣，而且一再施壓，要求原告接受違反意願的性接觸。」朱利安尼顧問古德曼(Ted Goodman)則說：「請大家閱讀答辯書完整內容，一切不言而喻。」

根據原告訴狀，鄧菲自稱在2019至2021年間，擔任朱利安尼業務發展總監與公關顧問，宣稱朱利安尼原本承諾每年支付100萬元顧問費，但後來以和第三任妻子離婚為由，拖延付款，但直至2019年12月達成離婚協議，朱利安尼只有支付1萬2000元，仍積欠原告198萬8000元薪資。