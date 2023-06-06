別管牠、給牠點空間 黃石國家公園敦促民眾與野生動物保持距離

黃石國家公園近來發生了多起涉及人類跟動物互動的事件，其中包括了遊客抱起一隻小麋鹿與開車載牠到警局，讓園方敦促民眾與野生動物保持距離。資料照片。（路透 / Alamy / Jonathan Eden）

黃石國家公園近來發生了多起涉及人類跟動物互動的事件，其中包括了遊客抱起一隻小麋鹿與開車載牠到警局，讓園方敦促民眾與野生動物保持距離。

CBS新聞5日報導，黃石國家公園日前發出新聞稿指出，「最近幾天，遊客的一些行為已經引起人類與野生動物的危害，並導致野生動物的死亡。園方呼籲遊客，藉由了解他們的行為如何會對野生動物帶來負面影響來保護野生動物」。

Tourists at Yellowstone picked up a baby elk and drove it in their car, officials say. https://t.co/2Ex3A53EI7 — CBS News (@CBSNews) June 5, 2023

根據黃石國家公園園方的說法，在國殤日（Memorial Day）長周末期間，有遊客在園內開車時，將一隻剛出生的麋鹿放進了他們的車內，並把牠帶到蒙大拿州西黃石鎮（West Yellowstone, Montana）警局。這隻小麋鹿「後來跑進了森林，情況不明」。園方並未說明遊客為什麼開車把牠送去警局，只稱正在調查。

就在這起事件發生的差不多同一時間，一名夏威夷州 男子對驚擾一隻黃石公園 的小野牛坦承有罪，而他的舉動導致了這隻小野牛最後遭到安樂死。

黃石國家公園園方表示，接近野生動物會對牠們的生活造成極大的影響，在某些情況下，更會影響到牠們的生存，「當動物接近露營區、步道 、棧道、停車場、路上或開發地區時，別管牠、給牠點空間」。今日美國報報導此事時指出，就算這些遊客試圖做好事，但只要違反了黃石國家公園的規定，仍可能面臨一些嚴厲的懲處。