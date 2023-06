別管牠、給牠點空間 黃石國家公園敦促民眾與野生動物保持距離

黃石國家公園近來發生了多起涉及人類跟動物互動的事件,其中包括了遊客抱起一隻小麋鹿與開車載牠到警局,讓園方敦促民眾與野生動物保持距離。

CBS新聞5日報導,黃石國家公園日前發出新聞稿指出,「最近幾天,遊客的一些行為已經引起人類與野生動物的危害,並導致野生動物的死亡。園方呼籲遊客,藉由了解他們的行為如何會對野生動物帶來負面影響來保護野生動物」。

