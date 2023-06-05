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女兒和孫女在機上 侵犯華府領空飛機主人：凶多吉少

小飛機違規闖華府後墜毀 拜登當時人在白宮打小白球

中央社／華盛頓4日綜合外電報導
美軍F-16戰鬥機群4日下午從馬里蘭州安德魯聯合基地緊急升空，攔截一架闖入華府禁航區的小飛機。(美聯社)
美軍F-16戰鬥機群4日下午從馬里蘭州安德魯聯合基地緊急升空，攔截一架闖入華府禁航區的小飛機。(美聯社)

美國今天緊急出動兩架F-16戰機，以超音速攔截一架違反規定、擅自闖入華盛頓特區上空禁區的輕型飛機。這架小飛機最後墜毀在維吉尼亞州山區，機上無人生還。

綜合路透和法新社報導，官員表示，F-16戰機攔截這架賽斯納（Cessna）Citation輕型機時，超音速造成如雷般的「音爆」巨響 ，引起華府地區民眾恐慌。

一名知情人士說，這架賽斯納輕型機上有4人。

美國多家媒體的報導指出，軍方並未開火將小飛機擊落。

維吉尼亞州警在聲明中表示，救難人員在幾小時後抵達失事現場，但並未發現生還者。

根據世界航班追蹤網站FlightAware的資料，那架賽斯納輕型機登記在佛羅里達州「墨爾本安可汽車」(Encore Motors of Melbourne) 名下。

墨爾本安可動力的老闆朗培爾（John Rumpel）告訴「華盛頓郵報」（Washington Post），機上有他的女兒、孫女和保母。

華郵在報導中引述朗培爾的話說：「我們對墜機一無所知。」他在掛上電話前補充說：「我們正在和美國聯邦航空總署（FAA）談論此事。」

北美航太防衛司令部（NORAD）在聲明中說，直到那架賽斯納輕型機墜毀在維吉尼亞州的喬治華盛頓國家森林公園（George Washington National Forest）附近前，美軍一直試圖與飛行員取得聯繫，但始終沒有獲得回應。

另一名熟知內情的消息人士說，這架輕型機似乎是以自動駕駛狀態飛行。

事件發生時，美國總統拜登人在白宮，也打了一場小白球。官員僅表示拜登聽取了簡報，但未明說白宮是否有採取緊急應變措施。

另一方面，美國國會警察局（Capitol Police）在社群網站推特（Twitter）表示，國會山莊「曾短暫處於高度戒備狀態，直到小飛機離開為止」。

維吉尼亞州 拜登 白宮

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