氣候變遷 俄勒岡法院：21青年有權告聯邦

2015年，俄勒岡州21名原告控告聯邦政府的行動，鼓勵化石燃料經濟，不顧科學警告全球暖化。俄勒岡州聯邦地方法院1日裁決，人民有權向聯邦政府興訟，要政府高層為自己在氣候變遷一事扮演的角色，負起責任。(美聯社)

俄勒岡州 的聯邦地方法院日前裁決，該州氣候變遷 活躍人士得以向聯邦政府 興訟，要政府高層為自己在氣候變遷一事扮演的角色，負起責任。

美聯社報導，這項訟案2015年提出，21名原告當時 8 歲到 18 歲都有，聯邦地方法院法官安‧艾肯(Ann Aiken)裁決，這宗通稱「朱莉安娜訴聯邦政府」(Juliana v. United States)的訟案，經修訂因由後，可進行審判。先前訟案2018年要展開之前幾天，因聯邦最高法院首席大法官羅伯茲(John Roberts)下令，而告暫停。

艾肯1日在判決中寫道：「政府舉止導致美國公民遇到災難式大傷害，司法按憲法要求，要行使超然角色，判定受到官司挑戰的舉止，不一定由憲法規定的三權之一權獨自犯下，是否違憲。前述是基本原理。」

21名原告接下來可以進行提問：聯邦政府以化石燃料為基礎的能源體制、由是造成的氣候不穩定，是否違憲。

原告的律師茱莉亞‧歐爾森(Julia Olson)發表聲明表示，艾肯法官今天的判決，正是美國司法系統應運行的方式：公平且理由完備的動用法律，提出十分重要的憲法案件，事關孩子們的生命安危。

原告在原案中指稱，自己有憲法權利住在維繫生命的氣候環境，而聯邦政府的行動，鼓勵化石燃料經濟，不顧科學警告全球暖化。

艾肯2016年便裁決本案可上法庭審判，但歐巴馬及川普的行政當局，卻在聯邦法院頻頻挑戰本案。

聯邦第九巡迴上訴法院2020年認定，艾肯沒有權力可下令或制定訟案中追尋的氣候復元計畫，故駁回本案。

原告接下來可以提出修訂過的訴狀， 要求變更原案，看看能否取得判決，認定國家以化石燃料為本的能源體制違憲。

美聯社向華府司法部要求評論，並未立即取得回應。

青年對氣候變遷提告，在聯邦法院進行審判，第一例定在6月12日於蒙大拿州開始。該案由環保團體「我國兒童的信任」(Our Children's Trust)之律師團在2020年提出，承接俄勒岡州的案子，另外，自2010年起代年輕原告們在各州提起訴訟。