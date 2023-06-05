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天災賠怕了 保險業大漲高風險區保費、拒新保單

記者張聲肇／綜合報導
去年佛州遭伊恩颶風侵襲，留下滿目瘡痍。佛州大部分地方的住戶，已很難買到颶風險，因為大保險公司都敬而遠之，小保險業者則經營困難。(Getty Images)
去年佛州遭伊恩颶風侵襲，留下滿目瘡痍。佛州大部分地方的住戶，已很難買到颶風險，因為大保險公司都敬而遠之，小保險業者則經營困難。(Getty Images)

氣候變遷對於房屋住宅的威脅愈來愈高，在許多州的天災高風險地區，有些保險業者為了減少損失，不是保費飆漲，甚至撤離市場或不再接受新客戶。

企業與住家安全保險研究所 (Insurance Institute for Business and Home Safety) 所長萊特 (Roy Wright) 說，「風險有其代價，現在我們看到了。」

也難怪，賠怕了的保險業者，不是提高保費，就是限制投保條件，甚至乾脆撤離穩賠不賺地區，讓住戶為了保住身家財產，付出更高代價。

肯塔基州東部去年夏天遭暴風雨肆虐地區，光是洪水險的保險費就上漲了三倍；路易斯安納州保險官員說，保險市場陷入危機，州政府拿出好幾百萬元補貼，都不見得足以吸引業者前去經營。

佛羅里達州大部分地方的住戶，也很難買到颶風險，因為大保險公司都敬而遠之，小保險業者則經營困難；加州房屋所有人的命運，可能很快就要降臨到佛州人身上。

加州最大住宅保險公司州農 (State Farm) 5月底宣布，不再接受加州新客戶的投保申請，因為「天災的風險快速上升。」雖然加州政府設法讓承保野火險的業者減少損失，但州農為了「改善公司的財務實力」，不得不停止接納新客戶。

加州2017年起野火頻傳，有些「高風險地區」的住戶，因為保險業者拒保，一旦房屋遭野火燒毀，毫無保障。聖地牙哥加州大學海洋研究所研究員柯靈翰 (Tom Corringham) 說，為政者必須嚴肅考慮，任百姓在高風險地區買房的後果，最好將他們遷離「最危險」的社區。

他說，「如果我們任市場發揮，結果就是保險業者拒絕出售新保單給某些地區的住民，這樣下去，我們看不出對誰有利，除了保險業者。」

佛州模式是個失敗經驗。1992年安德魯颶風摧毀邁阿密，不堪虧損的大保險業者紛紛撤離，州政府成立「市民產物保險合作社」，替升斗小民承保，但2017年厄瑪颶風之後，陸續幾場嚴重颶風，讓小保險公司紛紛破產，倖存下來的不得不漲價，合作社也不再接受理賠額超過70萬元的房屋險。

加州一棟民宅遭森林野火吞噬的駭人景象。加州由於野火頻傳，該州最大住宅保險公司州農...
加州一棟民宅遭森林野火吞噬的駭人景象。加州由於野火頻傳，該州最大住宅保險公司州農5月底宣布，不再承保該州住宅和商用建築火險。(美聯社)

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