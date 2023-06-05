飲水汙染官司 杜邦等3大化學公司允付11.9億

杜邦等三大化學公司將付出11億9000萬元，協助除去公共飲水系統裡的永久化學物質。(美聯社)

科慕(Chemours)、杜邦(DuPont)及科迪華(Corteva)三大化學公司2日表示，將付出11億9000萬元，來解決第一批外界的控告，說他們生產的「永久化學物質」汙染到全國飲用水，與罹患癌症 等疾病有關。

紐約時報報導，三家公司達成協議，出資協助除去公共飲水系統裡的全氟烷基及多氟烷基化學物質(PFAS)。PFAS被認定為傷肝、弱化免疫系統，與幾種癌症有關，還造成其他疾病，因為長期留在人體及環境當中，故被稱為永久化學物質。

彭博新聞(Bloomberg News)則報導，3M暫時與全國城鎮達成協議，出資「至少100億元」，解決PFAS的索賠，但3M公司發言人林區(Sean Lynch)拒絕置評。

3M等化學公司遭全國數百個社區指控，產品污染到社區土壤及飲水，並尋求損害賠償。(美聯社)

全國數百個社區向科慕、3M等化學公司興訟，指稱他們的產品汙染社區土壤及飲水，尋求數十億的損害賠償，用來解決健康受損、清除化學物及設站監測汙染。那些化學物質用在製作滅火泡沫、不沾鍋塗料等產品。

南卡羅來納州 的聯邦法院預計本周開庭審理訴訟，被視為這些官司的測試案例。該案件原告佛州 斯圖爾特市(City of Stuart)向3M等幾家化學公司興訟，指含有PFAS的滅火泡沫汙染到當地水源，而城市消防局在消防演訓使用那些滅火泡沫已有數十年。

原告的環保法律顧問、律師比洛特(Rob Bilott)表示，三大化學公司的妥協方案，被視為幾十年來努力，想確保PFAS造成的龐大汙染，其成本不由被害人負擔，而該由製造麻煩的廠方承受，十分重大的下一步。

但環保團體對此謹慎應對。「保護自然資源協會」(Natural Resources Defense Council)的律師歐爾森(Erik D. Olson)表示，化學公司的妥協案，再加上最近國會撥款協助清除汙染，可以「解決不少問題」，但「無法完全化解」。

三大化學公司除已發聲明外不願置評，初步協議應無法根絕外界對他們的索賠。法官若是批准妥協，得解決水資源系統業已含有可查知PFAS的官司，還有環保署(EPA)要求他們監測污染的訴訟。

但妥協案不納入某些別的水資源系統，另外一些官司，是環境受損或個人因那些化學物質而致病所提出，也無法因妥協案而解決。為此很多州檢察長已提出新訴訟，最新案件甚至就在本周。