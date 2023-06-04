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人氣回不來？電影院出奇招 砸數百萬提升觀影設備

編譯徐薏茹／綜合3日電
今年夏季，影院業者希望隨著多部電影上映能衝高觀影人次，並紛紛升級影院設備，希望影迷捨棄家中的串流平台，重返電影院大螢幕的懷抱。圖為紐約市第34街的AMC影院，AMC是全美最大的連鎖電影院集團。(美聯社)
今年夏季，影院業者希望隨著多部電影上映能衝高觀影人次，並紛紛升級影院設備，希望影迷捨棄家中的串流平台，重返電影院大螢幕的懷抱。圖為紐約市第34街的AMC影院，AMC是全美最大的連鎖電影院集團。(美聯社)

新冠疫情爆發以來已三年多，電影院生意受到重創，新片數量大減、觀影人潮流失；今年夏季，影院業者希望隨著多部電影上映能衝高觀影人次，並且藉由升級影院設備，讓影迷捨棄家中的串流平台，重返電影院大螢幕的懷抱。

早在疫情前，就有影院業者更新設備，打造更舒適的座位，換上更大的螢幕、更好的音響，還有更美味的飲食選擇。

但2020年遇上疫情爆發，許多電影院只能勉強苦撐，現在揮別疫情陰影，業者耗資數百萬元提升觀影體驗，電影院行銷機構PaperAirplane Media總裁波利多羅斯(Mike Polydoros)說：「現在有急迫性。」

一些電影院安裝可加溫的休閒椅，這些舒適的座位可完全向後傾斜，或是內建托盤、服務鈴按鈕；有些座椅還能搭配電影情節同步移動，或者在出現颳風場景時噴射氣流等特殊效果；某些影廳現在不只是前方，連同兩側也放置螢幕，還有愈來愈多元的菜單讓觀眾挑選。

當然，這樣的影廳也需要更多費用；一些配備ScreenX或RealD 3D等最新潮大螢幕的電影院，收費也增加65%。

升級影廳一部份是為了彌補疫情的損失，今年迄今國內電影票房收入仍未回復到疫情前的水準，專家認為電影產業要復原可能需要幾年時間，這可能會阻礙業者投資以保持競爭力的能力。

產業專家指出，新電影院的重點是質而非量，現在的新影廳愈來愈小、螢幕更少、舒適座椅占據更大空間，能容納的觀眾數也較少。

根據非營利組織Cinema Foundation的數據，電影票平均價格已從2019年的9.16元上漲至去年的10.53元，超大螢幕或3D影廳的電影票價甚至飆到20元以上，而消費者似乎願意花錢看大片。

業者還試著充分利用影院，例如舉辦演唱會、電視劇觀眾見面會，或是競猜之夜及電玩錦標賽等活動。

但撇開所有促銷花招不談，影院最終仍需要靠強檔電影吸引觀眾，業者希望今年暑假上檔的新片能延續超級瑪利歐兄弟電影版的氣勢，帶動觀影熱潮。

電影院 疫情 投資

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