3幼童留車內熱死 類似悲劇今年已6件

華盛頓、德州、佛羅里達三州在五天內分別傳出11個月到四歲大的幼兒因高溫在車中熱死的悲劇，今年至今已至少傳出六宗類似不幸。(Getty Images)

警方消息指出，近幾日華盛頓州、德州 、佛羅里達州紛紛傳出幼童被留在車內數小時後，因車中高溫 致死的慘劇，死亡幼童分別為四歲、一歲及11個月，使得今年至今已至少有六名兒童因高溫在車內喪生。

加州氣象學者諾爾(Jan Null)表示，今年迄今六個死亡案例是去年同期的兩倍。

據華盛頓郵報報導，華州普亞魯市(Puyallup)警方正在調查一歲幼童死亡案件，24日該幼童被留在車內逾九小時，其養母當時前去參與醫院的社會服務計畫，返回後發現幼童留在車內迅速送醫急救，但仍宣告不治；當天普亞魯的氣溫為華氏70度，車內高溫接近110度。

截至31日，警方尚未提出控罪或逮捕，該名養母及其家庭正配合調查。

普亞魯市案發生後不久，26日德州休士頓一名四歲男童被發現在未上鎖的車中死亡，車內另有一名兩歲女童；休士頓警察局的消息稱，尚無法得知他們待在車內的時長，兩人被發現後送往醫院，男童不幸身亡，女童正在復原。該案仍在調查中，也尚未逮捕任何人。

28日，佛州 棕櫚灣(Palm Bay)一名11個月大的女嬰留在車內三小時後死亡，當時他的父母前往教堂；警方約於下午1時前往現場，該女嬰被送往醫院後宣告不治，當天氣溫為70多度至80度。此案同樣正在調查中，尚無人被逮捕。

根據NoHeatStroke.org的數據，11個月女嬰死亡案件是今年佛州的第三起車內高溫致死案，今年的相關案件中有半數發生於佛州，包括3月聖露西港(Port St. Lucie)的一名兩歲男童，以及本月在普羅斯珀里蒂(Prosperity)死亡的兩歲女童。

根據追蹤網站NoHeatStroke.org的數據，今年與兒童相關的車內高溫致死人數已增為六人；全國公路交通安全管理局(NHTSA)的統計，2022年共33名兒童在車內中暑死亡。

研究表明，戶外70度的高溫在車內密閉空間可升高至100度；NHTSA的數據顯示，兒童體溫增加的速度可能是成人的三到五倍。