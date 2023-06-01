我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

金山華人遭身分盜用 4萬無聲無息被偷走

3幼童留車內熱死 類似悲劇今年已6件

編譯徐薏茹／綜合31日電
華盛頓、德州、佛羅里達三州在五天內分別傳出11個月到四歲大的幼兒因高溫在車中熱死的悲劇，今年至今已至少傳出六宗類似不幸。(Getty Images)
華盛頓、德州、佛羅里達三州在五天內分別傳出11個月到四歲大的幼兒因高溫在車中熱死的悲劇，今年至今已至少傳出六宗類似不幸。(Getty Images)

警方消息指出，近幾日華盛頓州、德州、佛羅里達州紛紛傳出幼童被留在車內數小時後，因車中高溫致死的慘劇，死亡幼童分別為四歲、一歲及11個月，使得今年至今已至少有六名兒童因高溫在車內喪生。

加州氣象學者諾爾(Jan Null)表示，今年迄今六個死亡案例是去年同期的兩倍。

據華盛頓郵報報導，華州普亞魯市(Puyallup)警方正在調查一歲幼童死亡案件，24日該幼童被留在車內逾九小時，其養母當時前去參與醫院的社會服務計畫，返回後發現幼童留在車內迅速送醫急救，但仍宣告不治；當天普亞魯的氣溫為華氏70度，車內高溫接近110度。

截至31日，警方尚未提出控罪或逮捕，該名養母及其家庭正配合調查。

普亞魯市案發生後不久，26日德州休士頓一名四歲男童被發現在未上鎖的車中死亡，車內另有一名兩歲女童；休士頓警察局的消息稱，尚無法得知他們待在車內的時長，兩人被發現後送往醫院，男童不幸身亡，女童正在復原。該案仍在調查中，也尚未逮捕任何人。

28日，佛州棕櫚灣(Palm Bay)一名11個月大的女嬰留在車內三小時後死亡，當時他的父母前往教堂；警方約於下午1時前往現場，該女嬰被送往醫院後宣告不治，當天氣溫為70多度至80度。此案同樣正在調查中，尚無人被逮捕。

根據NoHeatStroke.org的數據，11個月女嬰死亡案件是今年佛州的第三起車內高溫致死案，今年的相關案件中有半數發生於佛州，包括3月聖露西港(Port St. Lucie)的一名兩歲男童，以及本月在普羅斯珀里蒂(Prosperity)死亡的兩歲女童。

根據追蹤網站NoHeatStroke.org的數據，今年與兒童相關的車內高溫致死人數已增為六人；全國公路交通安全管理局(NHTSA)的統計，2022年共33名兒童在車內中暑死亡。

研究表明，戶外70度的高溫在車內密閉空間可升高至100度；NHTSA的數據顯示，兒童體溫增加的速度可能是成人的三到五倍。

高溫 佛州 德州

上一則

布林肯出席北約外長會議 促蘇丹、科索沃緩和局勢

下一則

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

延伸閱讀

航班追蹤數據：馬斯克專機已離開上海 飛往德州

航班追蹤數據：馬斯克專機已離開上海 飛往德州
休士頓6年陸沉17毫米 全美之冠 紐約市高樓重量加速下沉

休士頓6年陸沉17毫米 全美之冠 紐約市高樓重量加速下沉
荷姆斯德州入監 昔日「女版喬布斯」獄中時薪僅1.15元

荷姆斯德州入監 昔日「女版喬布斯」獄中時薪僅1.15元
州長簽署法案 禁歧視種族髮型

州長簽署法案 禁歧視種族髮型

熱門新聞

拜登總統在空軍學院畢業典禮講台上摔倒。(擷自推特)

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

2023-06-01 15:40
路易斯安納州New Iberia鎮上一家Arby's連鎖餐廳發生駭人慘案，亞裔女經理被發現凍死於該餐廳的冷凍庫。(Getty Images)

Arby's亞裔經理凍死餐廳冷凍庫 門上有血印 家人提告

2023-05-31 14:28
美國人口過去十年飛快上升。(美聯社)

快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵

2023-05-25 15:02
目標百貨為迎接「驕傲月」陳列LGBTQ+性別多元商品，遭部分顧客強烈反彈、推倒店內陳列、甚至與店員發生衝突。目標百貨如今決定將部分商品從店內移除。(美聯社)

部分消費者激烈抵制 Target百貨急撤LGBTQ+性別多元商品

2023-05-29 13:42
美國台積村又遭不明人士闖入，3名青少年闖入台積村中砸毀7台轎車。(取材自推特)

亞利桑納州「台積村」又遭闖入 工程師車窗慘遭砸碎 7人受害

2023-05-28 02:12
醫療補助計畫的個人需求津貼被用來支付養老院不提供的消費項目，因國會幾十年來均未調漲，至今仍有四個州維持30元最低標準。(Getty Images)

心酸…拿白卡住養老院 他們每月靠30元過日子

2023-05-23 18:17

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行