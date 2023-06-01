不當搜查手機600張照片當證據？ 前CIA探員涉性侵控罪恐撤銷

FBI在推特上公布涉嫌多起性侵案的前CIA幹員雷蒙德照片，呼籲其他受害婦女出面指認，或知情民眾提供線報。(FBI官方推特)

一名前中央情報局(CIA)探員被控在墨西哥城性侵 20多名無行為能力的女性，司法部和國務院2020年6月執行逮捕令並沒收該名探員iPhone手機 後，查到近600張被告涉嫌性侵的照片證據，但因執法的手法拙劣，全案正面臨失敗風險。聯邦法官1日將聽取檢辯雙方辯論，判決結果很可能形塑有關「數位時代怎樣才算不當搜查」的新法律。

被告雷蒙德(Brian Jeffrey Raymond)因此案已被關在監獄近三年；2021年7月他曾對兩項性虐待罪名達成協議，承認自己執行秘密任務時，透過約會網站侵犯了他在美國境內外認識的女性，但他的法律團隊發現此案獲取證據的方式存在重大瑕疵，去年他撤回認罪。

聯邦法官克拉-科特利(Colleen Kollar-Kotelly)允許雷蒙德改變認罪時，裁定他的前辯護律師沒有注意到調查人員獲取他iPhone的方式；法官裁定執法人員可能侵犯雷蒙德憲法第四修正案和第五修正案的權利；第四修正案禁止不合理搜查和扣押，第五修正案規定不得強迫個人作不利於自己的證詞。

法官將決定是否批准辯方動議要求壓下該案幾乎所有證據；若她批准辯方提議，可能會嚴重削弱原先對雷蒙德的指控。之前，她曾描述雷蒙德為「性侵犯者，有手段和動機在約會網站尋找無戒心女性，對她們下藥和性侵，讓她們記不得自己發生過什麼事或無法向執法部門報案」。

克拉-科特利之前裁定雷蒙德不得保釋時曾指出，「影片和照片」顯示，「被告對失去知覺的女性有怪癖，過去幾年曾對數十名女性用藥和性侵」；證據包括雷蒙德在約會網站與數百名女性的互動、他操縱昏迷女性身體的照片、採訪受害者，及他反覆上網搜尋「昏倒的女孩」、「沉睡」等用詞。

雷蒙德的辯護律師辯稱，所有電子證據均應被丟棄；指檢方沒收手機後，強迫雷蒙德提供密碼和指紋解鎖，才得以從他的iCloud帳戶、手提電腦等設備查獲並沒收幾乎所有關鍵證據。