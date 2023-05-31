休士頓6年陸沉17毫米 全美之冠 紐約市高樓重量加速下沉

美國的陸地持續下沉，東西兩岸以及南部大城都無法倖免，加州中央谷地部分內陸地區自1920年代以來，甚至已下陷了28呎。圖為從金門大橋遠眺舊金山。(美聯社)

全球海平面平均每年上升3.4毫米(0.13吋)，東南亞人口密集區因大量抽取地下水，陸地下陷最嚴重，而美國也未能倖免，濱水的三岸大城均在下降，德州休士頓 部分地區甚至百年來下沉了約3公尺(約9.8呎)，加州 聖華金河谷(San Joaquin Valley)部分地區不到百年也下陷了28呎，人為因素也是加速下陷原因之一。

太空總署科學家貝卡特(David Bekaert)分析各沿岸地區陸沉速率，發現休士頓2014到2020年下陷了17毫米(0.67吋)，居全美之冠。另有研究指出，自1917年以來，休士頓某些地區下陷逾3公尺；華盛頓郵報報導，以休士頓-加爾維斯頓(Houston-Galveston)為例，陸沉的主因是地下水大量抽用，而有些地方則因挖掘原油和天然氣，導致地層下陷。僅少數地區下陷可歸因於地殼變動。

墨西哥灣區的路易斯安納州港口城市紐奧良(New Orleans)下陷嚴重，天然和人為原因都有；研究發現，過去20年來，紐奧良各地下陷程度不一，從150到500毫米(6到20吋)都有。2009到2012年，密西西比河沿岸的工業區如諾可(Norco)和米修(Michoud)每年下沉50毫米(2吋)，諾可東面的波內卡黑疏洪堤(Bonnet Carré Spillway)外的陸地更以每年1.6吋的速度下陷。

灣區坦帕灣(Tampa Bay)北岸，2015到2020年每年也下陷6毫米(0.24吋)，當地地勢平坦，海水倒灌會導致低窪地區洪水成災。

東岸的紐約市 人口800萬，平均每年下沉1-2毫米(0.03-0.08吋)，羅德島大學地質學者魏馬特(Matt Wei，音譯)說，「如果海水上升而你所在的陸地下沉，房子就會淹水。這是問題所在。」他說，紐約市下沉大抵是冰河紀後冰河消退所致，1.2萬年前加拿大和美國東北岩層的冰塊開始消退，原本隆起的邊緣地區如紐約和切斯比克灣(Chesapeake Bay)又開始沉澱。

魏馬特和研究同仁也發現，紐約市的高樓大廈的重量也是加速陸沉的原因，紐約市平均每年陸沉1-2毫米，但有些地方達4.5毫米，可能就是大樓的重量所致。

東岸下沉最嚴重的地方是維吉尼亞州的諾佛克(Norfolk)，下沉原因除了和紐約一樣的地質變動，另加上好幾百萬年前隕石擊中的大洞聚集四周軟石，碎塊密度漸增、下移，上方的陸地跟著下陷。

西岸加州的中央谷地(Central Valley)下沉不如東岸嚴重，但抽用地下水不但會加速陸沉，還會惡化乾旱問題。

貝卡特表示，在美國西北地區太平洋沿岸，陸沉的主要因素是板塊活動；但整體而言，西岸地區除了聖地牙哥之外，每年陸沉不到3毫米(0.12吋)；聖地牙哥主要是人為因素造成陸沉。

而在加州中央山谷更內陸地區，由於過度抽取地下水，導致陸沉嚴重，以聖華金河谷(San Joaquin Valley)為例，自1920年代以來，部分地區已經下陷了8.5公尺(28呎)。