彭博：馬斯克本周訪中國 傳拜會總理李強

特斯拉執行長馬斯克。 （路透）

知情人士表示，特斯拉 執行長馬斯克 本周預期訪問中國，據傳可能拜會中國國務院總理李強。這將是馬斯克三年來的首次訪中國之旅。

彭博資訊引述消息人士報導，馬斯克預期將與中國政府高層官員會面，並視察特斯拉上海廠。其中一位知情人士表示，馬斯克可能與李強會面，討論特斯拉的完全自動駕駛技術。特斯拉尋求把全自駕技術引進中國。

路透先前報導了馬斯克將訪中國的消息。

特斯拉、上海市政府新聞部門和中國國務院新聞辦公室都沒有立即回覆彭博資訊的置評請求。

彭博本月稍早報導，特斯拉上海廠在為Model 3改款車型的試產進行最後階段的準備。馬斯克希望這款改款車型可以更有力地與中國汽車 業者競爭。Model 3改款車型比稍早的版本稍長，運動風格更強，內裝更加時尚。

特斯拉上海廠的產量在2022年占全球產量一半以上，目前每年可生產多達110萬輛汽車。不過，特斯拉上海廠4月出貨量下降，顯示消費者可能在全國各家車廠調降價格之際，選購其他品牌電動汽車。

在上海去年汽車製造業總產值中，特斯拉貢獻近四分之一。上海市政府本月稍早承諾將進一步強化與特斯拉的合作，推動自動駕駛、機器人等領域在上海的布局。