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Theranos荷姆斯今入獄吃11年牢飯 最擔心遭偷拍

點外賣送餐到府 這些收費名目你聽過嗎

惡血騙局女主角荷姆斯30日入監 獄囚高度期待

編譯陳韻涵／綜合29日電
「惡血」騙局主角伊莉莎白·荷姆斯(左)30日即將入監服刑，她和伴侶艾文斯(右)29日帶著兩個孩子到海灘戲水。圖為兩人今年3月走出聖荷西聯邦法院。(Getty Imagea)
「惡血」騙局主角伊莉莎白·荷姆斯(左)30日即將入監服刑，她和伴侶艾文斯(右)29日帶著兩個孩子到海灘戲水。圖為兩人今年3月走出聖荷西聯邦法院。(Getty Imagea)

矽谷「惡血」騙局主角伊莉莎白·荷姆斯(Elizabeth Holmes)30日將入監服刑，她29日和伴侶帶子女到海灘戲水，享受最後一個自由周末，這雙年幼子女今後將在母親缺席的情況下長大；在荷姆斯即將報到的德州布萊恩市(Bryan)監獄，獄囚都期待她的到來，有人說要當她的朋友，也有人不滿她的刑期太輕。

Theranos共同創辦人荷姆斯去年11月被控四項詐欺罪名成立，判刑11年3個月；在此之前，她多次上訴拖延入監都遭法官駁回，令她30日向德州布萊恩市的聯邦監獄(Federal Prison Camp Bryan)報到。 

該監獄一名3月獲釋的受刑人表示，監獄圖書館今年初陳列暢銷書「惡血」(Bad Blood)，該書記錄Theranos的起落；華爾街日報記者訪問多名獲釋與正在服刑的囚犯報導，「惡血」一書和受刑人間的輿論風聲，讓該監獄的受刑人高度期待荷姆斯的到來。 

去年被控挪用公款而入獄的塔莎‧魏德(Tasha Wade)說，「有些人說『我想當她的朋友』，但也有一些人表示，『難以置信她騙了這麼多錢，只要坐11年牢』。」

另有受刑人表示，部分獄卒對於這號高知名度人物頗感興致，有一名女性監獄官員期待喝令荷姆斯洗碗盤。

現年39歲的荷姆斯是兩個孩子的媽，法官下令她必須在30日下午2時向獄方報到。

每日郵報(Daily Mail)報導，荷姆斯與伴侶艾文斯(Billy Evans)29日帶著一雙子女前往住家附近的聖地牙哥海潮公園(Tide Park)沙灘享受國殤日假期和她最後的自由周末，她入監服刑後，兩歲的威廉(William)和三個月大的女兒英威塔(Invicta)將在缺乏母愛的情況下成長並度過青少年時期。

布萊恩監獄是一座小型的女性監獄，坐落休士頓西北方100哩處；獄中關押約720名受刑人，大多是犯下白領罪刑、輕度販毒、包庇非法移民者。

法官達維拉(Edward Davila)將荷姆斯發配布萊恩監獄，方便她的家人面會；荷姆斯在休士頓成長，她的父親曾是能源公司「安然」(Enron)的高管。

監獄 荷姆斯 德州

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