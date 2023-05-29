「一定找到你」 10周鎖定美國16特定地區 救回225失蹤兒童

聯邦法警局「一定找到你」專案，成功救回225名失蹤兒童和青少年。(聯邦法警局官網)

聯邦法警局(U.S. Marshals Service)自今年3月起，鎖定國內16個聯邦轄區，發動為期十周的大執法行動「一定找到你」(We Will Find You)專案，成功救回225名失蹤兒童和青少年，同時意外發現名列全國15大通緝 要犯名單的一對男女，目前潛逃在墨西哥 ，將循線逮捕歸案。

根據報導，法警局和「全國失踪與受虐兒童中心」(National Center For Missing and Exploited Children)聯手合作，在3月1日至5月15日期間，鎖定全國16個特定地區，展開「一定找到你」行動，尋獲169名失踪兒童，並確認56名未成年人下落。

法警局局長戴維斯(Ronald Davis)表示：「法警局主要任務就是全力保護國人，尤其是弱勢族群、我們的孩子。」戴維斯補充道：「此次行動取得的成果不但落實本局的承諾，並凸顯全力以赴的重要性。」

根據報導，此次執法行動破獲的案件，86%為危險逃家以及9%屬於家庭綁架，其中62%失踪未成年人是在家屬報案後一周內尋獲；另外至少有28起兒童失蹤案涉及賣淫、販毒、黑槍以及人口走私等案外案，將全部移交給相關執法機構深入調查。

此次大執法行動最大斬獲，就是發現名列15大通緝要犯名單的一對男女帶著五個孩子，從華盛頓州潛逃至墨西哥境內藏匿，據了解，法警局這次在墨西哥尋獲的10名兒童當中，就包括這五個孩子。

法警局在俄亥俄州北部尋獲35名兒童，在德州西部尋獲30名兒童。在維吉尼亞州 東部尋獲14名未成年人，其中一名15歲少女是在一名30歲男子臥室裡被發現；該名男子隨後遭到逮捕。

另外在路易斯安納州除了尋獲14名兒童，還有一名離家少年自動投案，他因為和一名12歲未成年親屬發生性關係，而被紐奧良警局列入通緝名單；至於加州中部也尋獲13名兒童，其中至少有四名兒童失踪長達數月，法警局將朝人口走私案展開調查。

據了解，自2015年「人口販賣受害者正義法」(Justice for Victims of Trafficking Act)通過以來，法警局和「全國失踪與受虐兒童中心」已聯手尋獲3100多名失蹤兒童。