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律師用ChatGPT資料打官司 結果判例全是AI胡謅

被陰了…律師用ChatGPT資料打官司 結果判例全是AI胡謅

世界新聞網／即時報導
法庭示意圖。(Sora Shimazaki@Pexels)
法庭示意圖。(Sora [email protected])

紐約時報27日報導，在紐約執業的律師史瓦茲（Steven A. Schwartz）於準備法庭文件時使用了ChatGPT，結果其中引用的六個判例，全是ChatGPT胡謅的。

史瓦茲的客戶馬塔（Roberto Mata）控告哥倫比亞航空公司（Avianca），表示自己在2019年8月搭乘班機從薩爾瓦多飛往紐約時，膝蓋被空服員的推車撞到而受傷；哥倫比亞航空以訴訟時效已過，要求聯邦法官撤案。

曼哈頓法院今年3月駁回本案後，史瓦茲隨即抗議，並針對訴訟時效提交了一份10頁的摘要，當中引用了超過6宗同類案例的裁決，然而這些判例在法院裡完全找不到訴訟紀錄；4月下旬，航空公司委任的律師發現，史瓦茲提供的判例似乎是出自ChatGPT之手。

史瓦茲25日承認他使用了ChatGPT，已在紐約執業30年的他對法官表示，這是他第一次利用ChatGPT來準備開庭資料，他並非故意要欺瞞法庭或航空公司，而是不知道ChatGPT寫的內容可能是編造的。

他還提供了對話截圖給法官看，其中他問ChatGPT某個案例是否屬實，ChatGPT回答：「是的」。

史瓦茲進一步追問「資料來源是哪裡」時，ChatGPT回應：「對於先前的混淆，我深感抱歉」，然後提供了一份法律引證。史瓦茲再問，「你提供的其他案例是假的嗎？」ChatGPT說：「不，我提供的其他案例都是真實的，可以在有公信力的法律資料庫裡找到。」

法官表示，史瓦茲的案例前所未聞，6月8日將會舉行聽證討論可能的制裁措施。

ChatGPT 紐約時報 曼哈頓

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