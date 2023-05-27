國殤日假期旅遊高峰 4230萬美國人離家至少80公里

旅客在加州舊金山國際機場辦理登機手續。（新華社）

據美國汽車 協會及美國媒體消息，今年國殤日假期美國旅行人數將達到4230萬，接近新冠疫情 前水平。

每年5月的最後一個星期一是美國國殤日，該節日與前一個周末組成的3天假期通常是美國民眾出遊的高峰，也意味著夏季旅遊旺季的開始。美國汽車協會近期預計，今年5月25日至5月29日，將有4230萬美國人離家至少80公里，出遊人數比2022年同期增加7%，比2019年同期減少1%。

在此期間，預計將有近340萬美國人乘飛機出行，比去年同期增加11%，比2019年同期增加5.4%，航空旅客數量或將創下2005年以來的新高。將有3710萬美國人駕車旅行，比2022年同期增加6%，比2019年同期減少1.4%。選擇其它交通方式出行的旅客總數將達到185萬，比2022年同期增加20.6%，比2019年同期減少2.4%。

美國廣播公司26日報導稱，美國運輸安全管理局表示，該機構25日在全美安檢乘客265.8萬餘人次，創下2019年以來的單日新高。該機構預計26日至29日將安檢乘客1000萬人次，比去年國殤日假期增長14%，略高於2019年水平。

據美聯社報導，美國旅客今年將為國殤日假期支付更高費用。美國汽車協會的訂單數據顯示，今年假期美國熱門旅遊目的地機票價格較去年同期上漲40%。酒店數據提供商STR的數據顯示，美國酒店客房上星期平均房價為每晚157美元，比去年同期增加7美元。短租數據分析平台AirDNA的數據顯示，上個月，Airbnb和Vrbo等房屋短租平台上的單日平均租金 達到316美元，比去年同期增加1.4%。

美國汽車協會旅行部門高級副總裁寶拉·特維代爾近期表示，該協會自2000年開始跟蹤美國假期旅行數據。今年，美國將經歷20多年來繁忙程度排名第三的國殤日假期。在她看來，今年夏天，美國可能會迎來創紀錄的旅遊旺季，對航空部門來說尤其如此。